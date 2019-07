21 anúncios chocantes que são um retrato do passado

Os anúncios publicitários começaram a estampar os jornais no século 17. Com a chegada do rádio e da televisão, as propagandas se destacaram e, hoje, ganharam uma dimensão ainda maior na era da internet. Para acompanhar tantas mudanças, a publicidade teve de se reinventar. Até alguns anos atrás, algumas campanhas não tinham limites morais e eram veiculadas com insinuações preconceituosas e referências sexuais explícitas. Desde propagandas com erotização infantil até um anúncio que vendia cocaína como remédio, a Revista Bula reuniu em uma lista 20 campanhas publicitárias que seriam consideradas absurdas hoje em dia e, certamente, barradas pelos órgãos de regulação. Ainda assim, fazem parte da história e nos contam um pouco sobre a evolução da publicidade e do pensamento.

Uma máquina de lavar era o presente perfeito para o aniversário de casamento

No anúncio, uma mulher apanha do marido após ele descobrir que ela não estava servindo o café correto

No século 19, cocaína era anunciada como remédio para dor de dente

Segundo este anúncio, uma enceradeira elétrica era um direito adquirido da mulher

Este anúncio do Itaú insinuava que mulheres com dinheiro eram mais interessantes

Nesta campanha de uma marca de cigarros, bebês incentivavam suas mães a fumarem

No passado, um carro era atrativo caso uma mulher conseguisse dirigi-lo

Uma propaganda de cigarro totalmente voltada para os médicos

Este anúncio sugeria que o lugar das mulheres é aos pés dos homens

Esta campanha da Benetton insinuava que crianças negras eram “diabinhos”, enquanto as brancas “anjinhos”

Nesta propaganda racista, a cor da pele negra é relacionada à sujeira

Erotização infantil: porque a inocência é mais sexy do que você pensa

Segundo este rótulo, engordar é envelhecer

Esta campanha usou crianças seminuas para vender calças jeans

Não deixe que roubem seu sono, diz esta propaganda de armas

Em 1947, os eletrodomésticos eram vendidos para “melhorar” a vida das mulheres

Neste anúncio, a mulher é um entre três objetos a serem escolhidos pelo homem

Esta propaganda incentivava o consumo de bebida alcóolica para trabalhar

Leite Moça indicado para alimentação infantil