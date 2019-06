Popularizado a partir da década de 1910, o termo “jazz” foi utilizado para conceituar a música que nascia nas comunidades de Nova Orleans, Nova York e Chicago, proveniente da mistura de outros gêneros, como o blues e o spirituals. Rapidamente, o jazz se espalhou e alcançou o auge na década de 1950, com o aparecimento de nomes como Frank Sinatra, Miles Davis, Charles Mingus e Gerry Mulligan. Por fim, músicos como John Coltrane e Rashied criaram o freejazz, que inovou a partir da improvisação e da liberdade musical dos instrumentistas.

De acordo com listas publicadas pelas revistas “Jazzwise”, “Rolling Stone” e Radio Jazz 24, especializadas em música, os três melhores álbuns da história do jazz são: “Kind of Blue” (1959), de Miles Davis; “A Love Supreme” (1965), de John Coltrane; e “Time Out” (1959), do The Dave Brubeck Quartet. Para os fãs de jazz, o site Archive liberou o download gratuito dos três álbuns. Para quem deseja baixá-los, a Revista Bula disponibiliza os links abaixo. É importante ressaltar que os discos estão disponíveis apenas para fins educacionais. Conforme aviso do próprio site, usá-los comercialmente é considerado ilegal.

Kind of Blue (1959), Miles Davis Lançado pela Columbia Records, “Kind of Blue” é considerado o álbum mais influentes da história jazz. Em 2003, foi classificado em 12º lugar pela revista “Rolling Stone” na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Além de Miles Davis, o disco também traz participações de Cannonball Adderley, John Coltrane, Bill Evans, Wynton Kelly, Paul Chambers e Jimmy Cobb. Para fazer o download, clique no link abaixo e escolha a opção mp3 no lado direito da tela. <br>

Clique aqui para baixar: Kind of Blue, de Miles Davis, para download gratuito

A Love Supreme (1965), de John Coltrane Lançado pela Impulse Records, esse é o álbum mais vendido de John Coltrane. Foi gravado na noite de 9 de dezembro de 1964, em uma única sessão. Além de John Coltrane, participam do disco o pianista McCoy Tyner, o baixista Jimmy Garrison e o baterista Elvin Jones. Em 2003, “A Love Supreme” foi classificado em 47º lugar pela revista “Rolling Stone” na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Para fazer o download em mp3, basta clicar no link abaixo.

Clique aqui para baixar: A Love Supreme, de John Coltrane, para download gratuito

Time Out (1959), The Dave Brubeck Quartet Lançado pela Columbia Records, “Time Out” se destaca pelo uso de compassos inusitados no jazz. Embora tenha recebido avaliações negativas na época de seu lançamento, tornou-se um dos mais vendidos álbuns de jazz de todos os tempos. Além de Dave Brubeck, participam das faixas o saxofonista Paul Desmond, o contrabaixista Eugene Wright e o baterista Joe Morello. Para fazer o download em mp3, basta clicar no link abaixo.

Clique aqui para acessar: Time Out (1959), The Dave Brubeck Quartet, para download gratuito