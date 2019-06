Os melhores livros brasileiros de 2019, até agora

Roberto Marinho: O Poder Está no Ar, de Leonencio Nossa

Em “Roberto Marinho, o Poder Está no Ar”, Leonencio Nossa mergulha na vida do criador do maior império de comunicação da América Latina. Ao herdar um jornal recém-criado pelo pai, Marinho buscou a sobrevivência do negócio que sustentava sua família. Às vésperas da ditadura Vargas, teve de aprender a se movimentar num Rio de Janeiro de agentes da repressão, espiões estrangeiros, militares afoitos, agitadores da direita e da esquerda e compositores dos primeiros sambas. Aos 60 anos, criou a TV Globo sem apoio dos irmãos, levando ao ar a 1ª edição do Jornal Nacional em setembro de 1969. Com documentos e depoimentos inéditos, o livro descreve a intimidade do biografado, tendo como pano de fundo o Brasil da transição do rural para o urbano.