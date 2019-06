Todos os livros de Sigmund Freud para download gratuito

Sigmund Freud foi um neurologista austríaco, criador da psicanálise. Ele nasceu em 1856, em Freiberg, território pertencente ao Império Austríaco naquela época; e estudou Medicina na Universidade de Viena, com especialização em Fisiologia Nervosa. Desde cedo, Freud demonstrou seu interesse pela sexualidade e sua primeira pesquisa publicada foi um estudo sobre os órgãos sexuais de enguias.

Em 1886, desejando se casar, Freud abandonou a academia para trabalhar no Hospital Geral de Viena. Lá, ele conheceu o médico Josef Breuer, que tratava de Bertha Pappenheim, uma mulher depressiva e hipocondríaca, sintomas que naquela época eram conhecidos como histeria. Sob hipnose, Bertha revelava ao médico suas lembranças e traumas da infância, o que melhorava significativamente a sua condição.

A partir das discussões com Breuer acerca do inconsciente, Freud publicou seus primeiros artigos sobre a psicanálise. Mas, ao contrário de Breuer, Freud acreditava que as memórias ocultas que originavam os sintomas de histeria eram sempre de natureza sexual. Posteriormente, para determinar a raiz de suas neuroses, Freud começou a analisar seus próprios sonhos e chegou à conclusão de que seus problemas se originaram na infância, devido a uma atração por sua mãe e a uma hostilidade com relação a seu pai, criando assim uma de suas teorias mais famosas, a do “Complexo de Édipo”.

Inicialmente, as teorias e técnicas de Freud foram recebidas com hostilidade em Viena e o médico foi ignorado por seus colegas. Mas, com o passar do tempo, vários médicos se tornaram seus seguidores, como Jacques Lacan e Carl Jung.

Hoje, a ciência apresenta críticas a Freud, mas é inegável que seus estudos foram revolucionários, devido à descoberta do inconsciente. Entre suas obras mais conhecidas, destacam-se “A Interpretação dos Sonhos” (1900) e “Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade” (1905). Freud morreu em 1939, vítima de um câncer.

Para disseminar o trabalho de Sigmund Freud, a Universidade de Adelaide, uma das instituições de ensino mais antigas da Austrália, disponibilizou online toda a sua obra para download gratuito. Ao todo, são 29 livros que podem ser baixados em três formatos: Zip, ePub e Kindle (para dispositivos Amazon). As principais obras de Freud estão em inglês. Para fazer o download, basta clicar sobre o título e escolher a opção “download”.

Clique aqui para acessar: Toda a obra de Freud para download gratuito