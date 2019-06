10 apelidos românticos usados ao redor do mundo que seriam ofensas no Brasil

Ovo com olhos

No Japão, as mulheres são chamadas frequentemente de “tamago gata no kao”, o que significa ovo com olhos. Ainda que pareça estranho, é um grande elogio, pois ter um rosto oval é considerado algo muito atraente na cultura japonesa. No país, é comum as mulheres usarem adesivos para afinar as bochechas e deixarem o rosto mais oval.