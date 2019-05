Os 10 melhores filmes italianos para assistir na Netflix

Lazzaro Felice (2018), Alice Rohrwacher

Inspirado na história bíblica, o filme apresenta Lazzaro, um garoto muito bondoso e inocente. Apesar de ser explorado pelos familiares, ele estava satisfeito com a vida simples do campo. No entanto, após uma tragédia, Lazzaro acorda no Século 21. O rumo de sua história muda e ele começa uma jornada para reencontrar sua família e viver como antigamente.