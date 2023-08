Todos os romances de Dostoiévski com download gratuito

Fiódor Dostoiévski é reconhecido mundialmente como um dos pilares da literatura universal, tendo esculpido sua marca indelével na narrativa do século 19. Suas histórias mergulham profundamente na alma humana, apresentando personagens complexos que navegam pelas águas tumultuadas da psicologia, da moral e das tensões sociopolíticas de sua época. De fato, muitos críticos e estudiosos veem suas obras não apenas como relatos literários magistrais, mas também como prelúdios ao pensamento filosófico existencialista que viria a florescer no século 20.

Entendendo a importância inestimável de suas obras para o mundo literário e acadêmico, a Universidade de Adelaide, uma prestigiosa instituição de ensino com uma longa tradição na Austrália, tomou a iniciativa louvável de disponibilizar todos os romances de Dostoiévski para download gratuito. Esta é uma oportunidade singular para leitores e estudiosos mergulharem no universo do autor.

Estão disponíveis para download obras-primas que desafiaram e moldaram a literatura, como “Os Irmãos Karamazov” (1879), que explora a natureza do bem e do mal; “Crime e Castigo” (1866), uma incursão penetrante na mente de um assassino; e “O Idiota” (1869), que reflete sobre a inocência em um mundo corrupto. Os textos estão em inglês e foram formatados em ePub, tornando-os acessíveis para uma ampla variedade de dispositivos, desde computadores a smartphones e tablets. Para ter acesso, basta um simples clique sobre o título desejado. Esta é uma chance imperdível para se reconectar ou descobrir pela primeira vez o genial universo de Dostoiévski.

Poor Folk (Gente Pobre) — 1846

The Double (O Duplo) — 1846

Humiliated and Insulted (Humilhados e Ofendidos) — 1861

Notes from Underground (Memórias do Subsolo) — 1864

Crime and Punishment (Crime e Castigo) — 1866

The Gambler (O Jogador) — 1867

The Idiot (O Idiota) — 1869

Demons (Os Demônios) — 1872

The Adolescent (O Adolescente) — 1875

The Brothers Karamazov (Os Irmãos Karamázov) — 1880