20 títulos de filmes que vão do céu ao inferno (e do inferno ao céu) por conta da tradução

The Hangover — Se Beber, Não Case (2009)

Qual nome você daria para um filme onde um noivo acaba desaparecido depois de sua despedida de solteiro, em uma noitada épica, com direito a roubo de viatura de polícia, um bebê vindo do nada, um tigre roubado de ninguém menos que Mike Tyson, onde tudo isso foi regado a hectolitros alcóolicos e cositas más? A Ressaca talvez fosse muito óbvia e sem apelo, daí algum gênio disse: E que tal se colocássemos “Se Beber, Não Case”? O problema é que ele não contava com a ganância, digo, astúcia do estúdio que, diante do enorme sucesso do primeiro filme, emendou logo uma franquia. E que tivesse casamentos dos personagens principais só nos dois primeiros longas. E ainda sobrou para outro filme de manguaceiros… (daquela bomba com o John Cusack e uma banheira do tempo, é mole?)