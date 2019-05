As 31 melhores séries de todos os tempos

A Revista Bula realizou uma enquete com o objetivo de descobrir quais são, segundo os leitores, as melhores séries de TV de todos os tempos. A consulta foi feita a colaboradores, assinantes — a partir da newsletter —, e seguidores da página da revista no Facebook e no Twitter. O critério de desempate, quando necessário, foi a nota média atribuída aos títulos no IMDb. As séries foram divididas em cinco categorias, de acordo com o número de indicações: +200, +150, +100, +80, e +50. As 31 séries mais votadas foram reunidas em uma lista, que abrange produções de diferentes épocas e gêneros, como drama, comédia e suspense. Entre as mais lembradas pelo público, estão “Anos Incríveis” (1988), de Neal Marlens e Carol Black; “Black Mirror” (2011), de Charlie Brooker; e “Desperate Housewives” (2004), dirigida por Bob Daily e Marc Cherry. É importante ressaltar que a seleção não pretende ser abrangente ou definitiva, pois corresponde apenas à opinião das pessoas consultadas.

Séries que obtiveram mais de 200 indicações

The Sopranos (1999), Tim Van Patten, John Patterson e outros A série acompanha a vida de Tony Soprano, um chefe da máfia e pai de família ítalo-americano. Tony sofre com seguidos colapsos causados por uma síndrome do pânico e decide procurar ajuda profissional. Ele escolhe a dra. Jennifer Melfi como sua terapeuta e lhe revela vários detalhes de sua vida íntima e de sua carreira no mundo do crime.

Game of Thrones (2011), D.B. Weiss e David Benioff A série apresenta a briga de dinastias nobres pelo Trono de Ferro, o símbolo do poder absoluto nos Sete Reinos do fictício continente Westeros. Robert Baratheon, casado com Cersei Lannister, é o atual rei. Mas, além do mar estreito, o príncipe exilado Viserys, da dinastia Targeryen, faz alianças para invadir Westeros e tomar o Trono de Ferro, que é seu por direito.

Séries que obtiveram mais de 150 indicações

Breaking Bad (2008), Vince Gilligan, Michelle MacLaren e outros “Breaking Bad” narra a história de Walter White, um químico brilhante, mas insatisfeito com a carreira de professor de ensino médio. Ao descobrir que tem câncer no pulmão, White decide fabricar metanfetamina para pagar suas despesas hospitalares e deixar uma herança para a sua esposa grávida e seu filho, que possui paralisa cerebral.

Friends (1994), David Crane e Marta Kauffman “Friends” retrata o cotidiano de seis amigos que vivem em Nova York, durante os anos 1990. Rachel deixa o noivo no altar para viver com Monica, uma sistemática amiga dos tempos de escola. Ross é um paleontólogo que foi abandonado pela esposa. Joey é um ator frustrado e Chandler esconde sua profissão de todos. O grupo se completa com a excêntrica Phoebe.

Black Mirror (2011), Charlie Brooker Ambientada em um futuro próximo, a série aborda temas satíricos e obscuros que examinam a sociedade moderna e sua relação com as novas tecnologias. Cada episódio conta uma história diferente e surrealista, mas todos falam sobre as consequências do uso indiscriminado de aparelhos tecnológicos e das redes sociais.

Séries que obtiveram mais de 100 indicações

House (2004), David Shore House é um infectologista e nefrologista do hospital Princeton-Plainsboro, que se destaca não só pelos seus diagnósticos precisos, mas também pelo seu mau-humor e comportamento antissocial. Como seus diagnósticos são baseados em hipóteses controversas, House está sempre em conflito como os outros médicos do hospital, incluindo sua própria equipe.

Lost (2004), Damon Lindelof e J.J. Abrams A história se inicia quando o voo 815 da Oceanic Airlines, vindo de Sidney, com destino a Los Angeles, cai em uma misteriosa ilha tropical do Oceano Pacífico. Liderados pelo médico Jack Shephard, os sobreviventes do desastre descobrem que a ilha esconde segredos perigosos e pode ser habitada por outros seres.

Desperate Housewives (2004), Bob Daily e Marc Cherry A série gira em torno da vida cotidiana de cinco amigas e suas famílias, na rua Wisteria Lane, localizada na cidade fictícia de Fairview. Lynette, Bree, Mary, Gabrielle e Susan são donas de casa ricas e parecem levar uma vida perfeita. Mas, quando Mary comete suicídio, suas amigas tentam descobrir o que realmente acontecia em sua vida.

The Big Bang Theory (2007), Mark Cendrowski Leonard Hofstadter e Sheldon Cooper são dois físicos nerds e brilhantes que dividem o mesmo apartamento. Suas vidas se complicam quando Penny, uma belíssima mulher, se muda para o apartamento da frente. Enquanto Leonard sonha em engatar um relacionamento amoroso com a vizinha, Sheldon se incomoda com a pouca inteligência de Penny.

Grey’s Anatomy (2005), Shonda Rhimes A série acompanha Meredith Grey, uma médica interna do rígido e conceituado Grey Sloan Memorial Hospital. Lá, ela conhece Cristina Yang, Isobel Stevens, George O’Malley e Alex Karev, outros internos. Por mais que a rotina do hospital seja extenuante, Meredith e seus amigos encontram apoio e conforto uns nos outros.

How I Met Your Mother (2005), Craig Thomas e Carter Bays Em 2030, Ted Mosby conta a história sobre como conheceu a mãe de seus filhos. Ele volta no tempo, em 2005, relembrando suas aventuras amorosas em Nova York. Com gestos românticos questionáveis, Ted conhece a jornalista Robin em um bar que costuma frequentar, o Maclaren’s Pub. Ao longo dos anos, ele também aproveita para contar as histórias de seus melhores amigos: o advogado Marshall, a professora Lily Aldrin e o mulherengo Barney.

Arquivo X (1993), Chris Carter Os agentes do FBI Fox Mulder e Dana Scully são os investigadores do Arquivo X, casos não solucionados de atividades paranormais. Enquanto Mulder acredita que os casos envolvem uma conspiração do governo para esconder a existência de alienígenas, Scully é uma médica cética, designada para fazer análises científicas das descobertas de Mulder.

Anos Incríveis (1988), Neal Marlens e Carol Black Já adulto, Kevin Arnold narra as histórias de sua adolescência nos Estados Unidos, no final da década de 1960, época de muitas transformações sociais no país. Além de seus dramas familiares, Kevin fala sobre as aventuras que viveu ao lado de seus melhores amigos do colégio: o inteligente Paul; e a bela Winnie, por quem ele era apaixonado.

Séries que obtiveram mais de 80 indicações

Stranger Things (2016), Matt e Ross Duffer Em novembro de 1983, na pequena cidade de Hawkins, o garoto Will, de apenas 12 anos, desaparece misteriosamente. Logo, o xerife Jim Hooper inicia uma operação para encontrá-lo. Mas, os amigos de Will decidem procurá-lo por conta própria e, durante a busca, conhecem Eleven, uma garota com poderes telecinéticos que diz saber onde o garoto está.

Seinfeld (1989), Larry David e Jerry Seinfeld A série explora o humor nas situações cotidianas da vida e acompanha Jerry Seinfeld, um comediante stand-up que tenta ganhar a vida em Nova York, apesar dos problemas financeiros. Morando em um apartamento pequeno, ele recebe constantemente a visita de seus melhores amigos: o neurótico George, o excêntrico Kramer, e sua ex-namorada Elaine.

House of Cards (2013), Beau Willimon “House of Cards” narra as tramas de Francis e Clair Underwood, que almejam um alto cargo político em Washington. Após uma série de denúncias de assédio sexual contra o ator-protagonista Kevin Spacey, que interpreta Francis, Clair se torna a personagem central na continuidade da série. A série foi baseada no romance homônimo de Michael Dobbs.

The Walking Dead (2010), Frank Darabont, Glen Mazzara e Scott M. Gimple A série acompanha um pequeno grupo de pessoas que sobreviveu a um apocalipse zumbi. Elas caminham juntas em busca de um local seguro, longe dos zumbis, que devoram pessoas e possuem uma mordida infecciosa para os seres humanos. O grupo é liderado por Rick Grimes, que ocupava o posto de vice-xerife em uma pequena cidade antes do apocalipse.

Mad Men (2007), Matthew Weiner A série se passa em Nova York, na década de 1960, na agência de publicidade Sterling Cooper. Don Draper, o diretor de criação da agência, é um dos mais talentosos publicitários da cidade. Adorado pelas mulheres e invejado por seus funcionários, Draper esconde um importante segredo sobre seu passado e tem dificuldades para lidar com sua família.

Doctor Who (1963), Sydney Newman Doctor é um Senhor do Tempo, um alienígena superinteligente que fugiu do planeta Gallifrey e explora o universo em sua máquina do tempo, uma nave especial que se chama TARDIS e se assemelha a uma cabine da polícia londrina. Para salvar planetas e civilizações, Doctor enfrenta seus piores inimigos: os Daleks, o Mestre e os Cybermen.

Twin Peaks (1990), David Lynch e Mark Frost Na pacata cidade de Twin Peaks, a bela estudante Laura Palmer aparece morta à beira de um lago, enrolada em um saco plástico. Na autópsia, fica comprovado que ela foi brutalmente violentada antes de ser assassinada. O agente do FBI Dale Cooper é convocado para comandar a investigação e descobre que Laura escondia muitos segredos de sua família.

CSI (2000), Anthony E. Zuiker Em Las Vegas, os cientistas forenses do Laboratório de Criminalística da polícia estão acostumados a desvendar casos aparentemente sem solução. O grupo é formado por médicos, químicos, físicos e legistas. Acreditando que um criminoso sempre deixa pistas, eles usam toda a sua intuição e experiência para analisar os locais onde os crimes foram cometidos.

Séries que obtiveram mais de 50 indicações

The Wire (2002), David Simon e Ed Burns Liderados pelos detetives Jimmy McNulty, Bonk Moreland e Kima Greggs, um grupo de policiais de Baltimore investiga o submundo do tráfico de drogas na cidade. Usando escutas telefônicas, eles acompanham as atividades de Stringer Bell, um perigoso traficante. Ao mesmo tempo, a série mostra a vida dos usuários de drogas nos guetos norte-americanos.

Oz (1997), Tom Fontana Por trás dos muros da prisão de segurança máxima Oswald Maximum, apelidada de OZ, se encontra um bloco de reabilitação experimental, Emerald City, que abriga criminosos perigosos. O diretor da unidade, Tim MacManus, acredita na reabilitação de todos os confinados. Mas, alguns presos continuam burlando as regras em busca de poder e dinheiro.

Arrested Development (2003), Mitchell Hurwitz A série acompanha a rotina da família Bluth, que vira de cabeça para baixo quando o patriarca, George, é preso por forjar as contabilidades de sua empresa. Michael, que é o filho mais sensato de George, fica responsável por reerguer os negócios da família. Ao mesmo tempo, ele tenta resolver os problemas da mãe alcoólatra e de seus irmãos inconsequentes.

Os Simpsons (1989), Al Jean, Mike Scully e George Meyer Como uma sátira do estilo de vida da classe média norte-americana, a série acompanha a vida da família Simpson, que vive na cidade fictícia de Springfield. O pai, Homer, é um inspetor de segurança apaixonado por cerveja e casado com a dona de casa Marge. Eles têm três filhos: o rebelde Bart, a menina-prodígio Lisa, e a caçula Lisa, ainda bebê.

Suits (2011), Aaron Korsh Após ser pego vendendo uma prova, o brilhante Michael Ross foi expulso da faculdade de Direito. Mas, devido a sua inteligência impressionante, ele consegue ser contratado por Harvey Specter, um dos melhores advogados de Manhattan. Aos poucos, Ross se torna o pupilo de Specter, que ensina ao novato todos os segredos do ramo jurídico.

Sherlock (2010), Steven Moffat e Mark Gatiss Após retornar do serviço militar no Afeganistão, o médico John Watson precisa de um lugar para ficar em Londres. Ele vai morar com o detetive Sherlock Holmes, de quem acaba se tornando amigo. Juntos, os dois auxiliam a polícia de Londres na resolução de assassinatos e outros crimes brutais. Eles também contam com a ajuda da patologista Molly Hooper.

Vikings (2013), Michael Hirst A série é inspirada nas histórias de invasões, comércio e exploração da Escandinávia medieval, e no lendário viking Ragnar Lothbrok, um dos mais conhecidos heróis nórdicos. Após ataques bem-sucedidos na Inglaterra, Ragnar ascende ao poder e se torna o Rei da tribo dos Vikings. Agora, ele luta ao lado de seus guerreiros para conquistar outras nações.

Monty Python’s Flying Circus (1969), Graham Chapman, Eric Idle e Terry Jones Com muito humor e referências eruditas, a trupe Monty Python apresenta uma série satírica sobre os costumes da sociedade britânica e da política no país. O programa se caracteriza pelo humor absurdo, sem uma linha contínua com princípio, meio e fim. Os episódios também ficaram famosos pelas animações elaboradas por Terry Gilliam.

Deadwood (2004), David Milch Em 1876, um general descobre ouro na região de Deadwood Gulch, durante uma expedição. A busca pelo metal precioso faz surgir ilegalmente uma colônia de forasteiros, onde não existe lei ou ordem. Mas, após uma tragédia, os moradores de Deadwood pedem que Seth Bullock assuma o cargo de xerife, contrariando os corruptos do local.