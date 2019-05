A Revista Bula realizou uma enquete entre os meses de março e abril de 2019, com o objetivo de descobrir quais são, segundo os leitores, as melhores músicas brasileiras de todos os tempos. A consulta foi feita a colaboradores, assinantes — a partir da newsletter —, e seguidores da página da revista no Facebook e no Twitter. O critério de desempate, quando necessário, foi a posição alcançada no ranking da revista “Rolling Stone Brasil”, publicado em 2009. As músicas foram divididas em seis categorias, de acordo com o número de indicações: +150, +100, +80, +70, +50 e +30.

As 40 músicas mais votados foram reunidas em uma lista, que contempla canções de diferentes gêneros: da Bossa Nova ao Rock, do Samba ao Choro. Nas cinco primeiras colocações, baseado na opinião dos leitores, destacaram-se: “O Mundo é um Moinho” (1974), composição de Cartola; “Clube da Esquina nº 2” (1972), composição de Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges; “Águas de Março” (1974), composição de Tom Jobim; “Chega de Saudade” (1959), composição de Tom Jobim e Vinicius de Moraes; e “Construção” 1971, composição de Chico Buarque.

O ranking traça um painel de 55 anos de música brasileira. A composição mais antiga é “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, composta em 1939; e a mais nova é “Da Lama ao Caos”, composta por Chico Science em 1994. Para os que desejam ouvir as canções, a Revista Bula disponibilizou uma playlist no Spotify. Para acessá-la, é necessário fazer cadastro e login no aplicativo. Há opção de assinatura gratuita.

É importante ressaltar que a seleção não pretende ser abrangente ou definitiva, pois corresponde apenas à opinião das pessoas consultadas.

Clique no link para ouvir: As 40 melhores músicas brasileiras de todos os tempos

Canções que obtiveram mais de 150 indicações

O Mundo é um Moinho

Intérprete: Cartola

Compositor: Cartola

Clube da Esquina nº 2

Intérpretes: Milton Nascimento e Lô Borges

Compositores: Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges

Águas de Março

Intérpretes: Elis Regina e Tom Jobim

Compositor: Tom Jobim

Canções que obtiveram mais de 100 indicações

Chega de Saudade

Intérprete: João Gilberto

Compositores: Tom Jobim e Vinícius de Moraes

Construção

Intérprete: Chico Buarque

Compositor: Chico Buarque

Metamorfose Ambulante

Intérprete: Raul Seixas

Compositor: Raul Seixas

Aquarela do Brasil

Intérprete: João Gilberto

Compositor: Ary Barroso

Garota de Ipanema

Intérprete: Pery Ribeiro

Compositor: Tom Jobim e Vinícius de Moraes

Canções que obtiveram mais de 80 indicações

Trem das Onze

Intérprete: Demônios da Garoa

Compositor: Adoniran Barbosa

Carinhoso

Intérprete: Marisa Monte e Paulinho da Viola

Compositores: Pixinguinha e João de Barro

Felicidade

Intérprete: Caetano Veloso

Compositor: Lupicínio Rodrigues

Panis et Circenses

Intérprete: Os Mutantes

Compositores: Caetano Veloso e Gilberto Gil

Eu Sei Que Vou te Amar

Intérpretes: Maria Creuza e Vinicius de Moraes

Compositores: Tom Jobim e Vinícius de Moraes

Primavera

Intérprete: Tim Maia

Compositores: Cassiano e Sílvio Rochael

Sampa

Intérprete: Caetano Veloso

Compositor: Caetano Veloso

Travessia

Intérprete: Milton Nascimento

Compositores: Milton Nascimento e Fernando Brant

Vapor Barato

Intérprete: Gal Costa

Compositores: Jards Macalé e Waly Salomão

Asa Branca

Intérprete: Luiz Gonzaga

Compositores: Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira

Aquarela

Intérprete: Toquinho

Compositores: Toquinho, Vinícius de Moraes e Maurizio Fabrizio

Canções que obtiveram mais de 70 indicações

Rosa de Hiroshima

Intérprete: Secos & Molhados

Compositores: Gérson Conrad e Vinicius de Moraes

O Ciúme

Intérprete: Caetano Veloso

Composição: Caetano Veloso

Ideologia

Intérprete: Cazuza

Compositores: Cazuza e Frejat

Pérola Negra

Intérprete: Luiz Melodia

Compositor: Luiz Melodia

Índios

Intérprete: Legião Urbana

Compositor: Renato Russo

Canções que obtiveram mais de 60 indicações

Sangrando

Intérprete: Gonzaguinha

Compositor: Gonzaguinha

Como Nossos Pais

Intérprete: Elis Regina

Compositor: Belchior

Mas que Nada

Intérprete: Jorge Ben Jor

Compositor: Jorge Bem Jor

Brasil Pandeiro

Intérprete: Novos Baianos

Compositor: Assis Valente

Canções que obtiveram mais de 50 indicações

O Bêbado e a Equilibrista

Intérprete: João Bosco

Compositores: João Bosco e Aldir Blanc

Ouro de Tolo

Intérprete: Raul Seixas

Compositor: Raul Seixas

Sá Marina

Intérprete: Wilson Simonal

Compositores: Antonio Adolfo e Tibério Gaspar

Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores

Intérprete: Geraldo Vandré

Compositor: Geraldo Vandré

Comida

Intérprete: Titãs

Compositores: Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer, Sérgio Britto

Alucinação

Intérprete: Belchior

Compositor: Belchior

País Tropical

Intérprete: Wilson Simonal

Compositor: Jorge Ben Jor

Me Chama

Intérpretes: Lobão e Os Ronaldos

Compositor: Lobão

Corsário

Intérprete: João Bosco

Compositor: João Bosco e Aldir Blanc

Ovelha Negra

Intérprete: Rita Lee

Compositora: Rita Lee

Canções que obtiveram mais de 30 indicações

Da Lama ao Caos

Intérpretes: Chico Science & Nação Zumbi

Compositor: Chico Science

Casa no Campo

Intérprete: Elis Regina

Compositores: Zé Rodrix e Tavito

