Os 50 filmes mais populares entre 1980 e 1995

As décadas de 1980 e 90 representaram uma revolução na história do cinema. Os filmes hollywoodianos se destacaram pela releitura de gêneros já conhecidos pelo público, consagrando nomes como Martin Scorsese, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola e Tim Burton. Com o sucesso dos filmes de ficção-científica, os efeitos especiais obtidos por computadores se popularizaram, elevando a tecnologia do cinema. No Brasil, os clássicos se repetiam na TV aberta, principalmente em programas como “Sessão da Tarde” e “Cinema em Casa”. A partir de uma enquete realizada com os leitores, a Revista Bula reuniu em uma lista os 50 filmes mais populares entre os anos de 1980 e 1995. Entre os mais votados, estão “Sociedade dos Poetas Mortos” (1989), de Peter Weir; “Esqueceram de Mim” (1990), de Chris Columbus e “Robocop” (1987), de Paul Verhoeven.

1 — De Volta Para o Futuro (1985), Robert Zemeckis

2 — Os Fantasmas se Divertem (1988), Tim Burton

3 — Batman (1989), Tim Burton

4 — Curtindo a Vida Adoidado (1986), John Hughes

5 — Coração Valente (1995), Mel Gibson

6 — Casino (1995), Martin Scorsese

7 — Sociedade dos Poetas Mortos (1989), Peter Weir

8 — Duro de Matar (1988), John Hugues

9 — Edward Mãos de Tesoura (1991), Tim Burton

10 — De Volta Para o Futuro 2 (1989), Robert Zemeckis

11 — Rambo: A Fúria do Herói (1982), Ted Kotcheff

12 — Clube dos Cinco (1985), John Hughes

13 — Os Caça-Fantasmas (1984), Ivan Reitman

14 — Os Bons Companheiros (1990), Martin Scorsese

15 — Os Goonies (1985), Richard Donner

16 — Gremlins (1984), Joe Dante

17 — Esqueceram de Mim (1990), Chris Columbus

18 — Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida (1981), Steven Spielberg

19 — Tron (1982), Steven Lisberger

20 — Jurassic Park (1993), Steven Spielberg

21 — Karatê Kid: A Hora da Verdade (1984), John G. Avildsen

22 — Os Caça-Fantasmas 2 (1989), Ivan Reitman

23 — Forrest Gump (1994), Robert Zemeckis

24 — Um Tira da Pesada (1985), Martin Brest

25 — Highlander, o Guerreiro Imortal (1986), Russell Mulcahy

26 — Vidas Sem Rumo (1983), Francis Ford Coppola

27 — O Máskara (1994), Chuck Russell

28 — E.T: O Extraterrestre (1982), Steven Spielberg

29 — Pulp Fiction (1995), Quentin Tarantino

30 — Arma Mortífera (1987), Richard Donner

31 — Os Garotos Perdidos (1987), Joel Schumacher

32 — A Princesa Prometida (1987), Rob Reiner

33 — Platoon (1986), Oliver Stone

34 — Rain Man (1988), Barry Levinson

35 — Cães de Aluguel (1993), Quentin Tarantino

36 — Robocop (1987), Paul Verhoeven

37 — A Lista de Schindler (1993), Steven Spielberg

38 — Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990), Jerry Zucker

39 — O Silêncio dos Inocentes (1991), Jonathan Demme

40 — As Tartarugas Ninja (1990), Steve Barron

41 — O Exterminador do Futuro (1985), James Cameron

42 — Wall Street — Poder e Cobiça (1987), Oliver Stone

43 — Uma Linda Mulher (1990), Garry Marshall

44 — O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991), James Cameron

45 — Nascido Para Matar (1987), Stanley Kubrick

46 — Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York (1992), Chris Columbus

47 — JFK: A Pergunta que Não Quer Calar (1991), Oliver Stone

48 — Star Wars: O Império Contra-Ataca (1980), Irvin Kershner

49 — A História Sem Fim (1984), Wolfgang Petersen

50 — Mulher Nota 1000 (1985), John Hughes