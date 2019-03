12 séries da Netflix para viajar sem sair de casa

Please Like Me (2013), Matthew Saville, Josh Thomas

Após ser abandonado pela namorada, Josh chega à conclusão de que, na verdade, é gay. Passando pela incerteza de se assumir ou não, ele conhece Geoffrey, por quem se sente atraído. No meio de tudo isso, Josh recebe a notícia de que sua mãe, Rose, está com depressão e tentou o suicídio. Para lidar com todas as dificuldades da vida, Josh conta com a ajuda do amigo Tom, com quem divide o apartamento. A série se passa na cidade de Melbourne, na Austrália.