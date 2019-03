Antes do surgimento da fotografia, as ilustrações eram o único acompanhamento visual para textos religiosos, romances, livros de poesia, estudos científicos e revistas. O desenvolvimento de técnicas como gravação e litografia tornaram os desenhos ainda mais populares. Na época, muitos ilustradores ficaram famosos e são referências até hoje no universo do design gráfico.

No século 19, a ilustração de livros e revistas atingiu a sua era de ouro. Ilustrações de artistas como George Cruikshank e Du Maurier dominavam os periódicos. Foi nesse período que nasceu a palavra “cartoon”, para dar significado aos desenhos satíricos e humorísticos. Os que desejam conhecer mais sobre o auge das ilustrações podem encontrar muitas obras no Old Book Illustrations, um arquivo de domínio público com desenhos de artistas famosos durante a era de ouro.

O Old Book Illustrations permite o download gratuito das imagens em alta resolução. Além disso, as ilustrações são acompanhadas de informações que detalham sua história. A maioria das obras datam da era de ouro da ilustração, no século 19, mas existem algumas exceções. Entre as mais notáveis, estão os desenhos de Arthur Rackham, conhecido principalmente por ilustrar contos e fantasias populares no século 20. As imagens estão disponíveis em diferentes resoluções: média, alta e altíssima (Raw Scan). Para navegar por uma ilustração, basta clicar sobre ela. Para fazer o download, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção “salvar imagem como”.

Clique no link para acessar: Milhares de imagens da Era de Ouro da Ilustração em alta resolução para download gratuito