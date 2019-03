Os 100 países mais felizes do mundo. Brasileiros nunca foram tão infelizes

Desde 2012, no Dia Mundial da Felicidade (20 de março), a Organização das Nações Unidas, ONU, publica o ranking dos países mais felizes do mundo, que faz parte do estudo World Happiness Report, elaborado pela empresa de pesquisa de opinião Gallup World Poll. Para medir os índices de felicidade, a pesquisa leva em consideração dados globais de 156 países acerca de seis variáveis: PIB per capita, suporte social, expectativa de vida, liberdade de expressão, generosidade e nível de corrupção política. Foram considerados os dados disponibilizados entre os anos de 2016 e 2018. Voluntários que participaram do estudo também responderam um questionário subjetivo, com perguntas como: “Você está satisfeito com a sua vida?”, “Você tem amigos ou familiares com quem pode contar em momentos de necessidade?”, e “A corrupção está difundida no governo do seu país?”.

Cada relatório possui um tema central. No ano passado, a migração foi analisada como um fator influente para a satisfação das pessoas. Neste ano, o tema da pesquisa foi “Felicidade e Comunidade”. O levantamento analisou como a felicidade vem mudando ao longo dos anos e como o avanço da tecnologia e das redes sociais influenciam na vida em comunidade.

O Brasil, segundo a pesquisa, atingiu o ápice de sua infelicidade em 2018, ocupando o 32º lugar no ranking. No relatório de 2015, por exemplo, o país era o 16º colocado, o que indica uma queda de 16 posições em apenas três anos. Esse índice é resultado da crise financeira e da falta de confiança nos líderes da política nacional. Mas, o brasileiro não está sozinho. A conclusão do estudo é que há uma onda global de infelicidade, motivada tanto pela desconfiança na política quanto pelo uso excessivo das redes sociais. Confira, abaixo, os 100 primeiros países do ranking.