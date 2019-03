Os 15 melhores filmes de romance para ver na Netflix

As histórias românticas são contadas desde o início do cinema. E, como o amor é um tema universal, consegue atingir a todos de alguma maneira e emociona até mesmo os mais insensíveis. Para ajudar aqueles que adoram filmes de romance, a Revista Bula avaliou o catálogo da Netflix e reuniu em uma lista 15 ótimos títulos do gênero. A seleção conta com filmes de diferentes épocas e nacionalidades, mas todos foram bem avaliados pelos usuários e pela crítica especializada em cinema. Entre os destaques, estão: “O Plano Imperfeito” (2018), de Claire Scanlon; e “Brooklyn” (2015), dirigido por John Crowley. Os filmes estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não obedecem a critérios classificatórios.

Amor Por Metro Quadrado (2018), Anand Tiwari Os amigos Sanjay e Karina nunca conseguiram juntar dinheiro para comprar suas próprias casas. Eles ainda vivem com os pais e se incomodam com a falta de privacidade. Dispostos a terem um lar próprio, eles, então, se juntam em um improvável casamento por conveniência. A dupla só não esperava que viver sob o mesmo teto pudesse mudar as suas vidas por completo, criando um elo afetivo difícil de ser desfeito.

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell O filme conta a história de Juliet Ashton, uma escritora que vive na Londres de 1946, durante a Segunda Guerra Mundial. Ela recebe a carta de um fazendeiro que mora em Guernsey, uma ilha invadida pela Alemanha. Ele conta à Juliet como os moradores formaram um clube de leitura local. Interessada na história, a escritora decide visitar Guernsey e lá encontra a inspiração para seu próximo livro.

O Plano Imperfeito (2018), Claire Scanlon Harper e Charlie trabalham no mesmo prédio como assistentes de dois executivos de Manhattan. O temperamento de seus chefes faz com que os jovens não tenham tempo para si mesmos. Eles se dedicam totalmente ao trabalho, na esperança de uma oportunidade melhor. Cansados da situação, os assistentes se juntam para fazer com que os dois patrões se apaixonem e, dessa forma, deem uma folga a eles.

Para Todos os Garotos que Já Amei (2018), Susan Johnson Adaptada de um livro com o mesmo nome, essa comédia romântica conta a história da jovem Lara Jean, que escreve cartas de amor secretas para todos os garotos pelos quais já se apaixonou. Tudo muda quando, inesperadamente, as cartas são enviadas para seus destinatários. Os garotos começam a procurá-la para saber se ela ainda gosta deles e, para fugir, Lara Jean finge que está namorando.

Blue Jay (2016), Alexandre Lehmann Ao retornarem para sua pequena cidade natal, Amanda e Jim, ex-namorados do ensino médio, se reencontram por acaso em um supermercado. Eles não se veem há 20 anos e decidem tomar um café juntos. Ao longo do dia, relembram as histórias do passado e refletem sobre os sonhos que tinham na juventude. Apesar do tempo que viveram separados, Amanda e Jim percebem que ainda estão ligados.

Brooklyn (2015), John Crowley A jovem irlandesa Ellis Lacey está insatisfeita com a vida que leva em uma pequena cidade irlandesa. Em busca de trabalho, ela se muda para os Estados Unidos e vai morar no Brooklyn. Por mais que sinta falta de casa, Ellis se esforça para construir uma nova vida e se apaixona por Tony, um bombeiro italiano. Uma tragédia familiar a leva de volta à Irlanda, onde ela conhece Jim. Agora, Ellis precisa se decidir entre dois países e amores.

Cinderela (2015), Kenneth Branagh O filme é a mais recente adaptação deste famoso conto de fadas. Ainda criança, Ella perde a mãe e vê o pai se casar com outra mulher. Quando seu pai morre subitamente, a garota começa a ser explorada pela madrasta e suas filhas cruéis e invejosas. Os anos se passam e Ella começa a perder a esperança de dias melhores, mas uma fada madrinha aparece para transformá-la em uma verdadeira princesa.

Ela Lembra, Ele Esquece (2015), Adam Wong A jovem Gigi é transferida para uma nova escola, onde se aproxima dos amigos Pang e So. Os dois estão interessados em Gigi, mas Pang é mais rápido e acaba se casando com a garota. Vinte anos depois, Gigi sente que seu relacionamento com Pang está no fim e desconfia que o marido tem uma amante. Temendo ter feito a escolha errada, Gigi relembra os tempos de ensino médio e decide se reaproximar de So.

Simplesmente Acontece (2014), Christian Ditter Alex e Rosie são amigos de infância inseparáveis e compartilham um com o outro todas as suas alegrias e dificuldades. Embora exista uma atração entre eles, os dois mantêm a amizade acima de tudo. Após o ensino médio, Alex decide ir fazer faculdade em outro país. A distância faz com que os primeiros segredos apareçam e os amigos acabam se afastando. Mas, com o passar do tempo, eles percebem que não conseguem ficar separados.

Suíte Francesa (2014), Saul Dibb Durante a Segunda Guerra Mundial, na França, Lucille Angellier passa os dias esperando notícias do marido, um prisioneiro de guerra. A vila onde ela mora começa a ser tomada por soldados alemães, que invadem e se hospedam nas casas dos moradores locais. Lucille inicia uma relação amorosa com o comandante Bruno von Falk, que se hospeda em sua casa. O filme é inspirado no livro homônimo de Irène Némirovsky.

Escrito nas Estrelas (2001), Peter Chelsom Em um apressado dia de 1990, dois estranhos se encontram em Nova York. Jonathan e Sara passam a noite conversando e andando pela cidade. Como ambos estão comprometidos, eles decidem se separar. Jonathan pede o telefone de Sara, mas ela diz que, se os dois tiverem que ficar juntos, o destino fará com que se encontrem novamente. Anos depois, Jonathan está prestes a se casar, mas não consegue esquecer Sara e ainda espera vê-la outra vez.

O Espelho Tem Duas Faces (1996), Barbra Streisand Dois professores da Universidade de Columbia encontram-se totalmente solitários. Gregory ainda ama a ex, que o deixou por outro. E Rose viu sua grande paixão casar-se com sua irmã. Após se encontrarem algumas vezes, os professores percebem que têm muitas afinidades e resolvem se casar. Eles decidem ter uma união baseada apenas na amizade, sem relações sexuais. Mas, Rose está realmente apaixonada por Gregory e deseja seduzi-lo.

Enquanto Você Dormia (1995), Jon Turteltaub Lucy é uma solitária funcionária do metrô de Chicago e tem uma paixão platônica por um passageiro chamado Peter. Um dia, ele é assaltado e jogado nos trilhos do trem. Lucy consegue resgatar Peter, mas ele fica em coma no hospital, sem previsão de acordar. Ao visitá-lo, Lucy finge que é sua noiva e se aproxima de seus parentes, que a acolhem. Sentindo que finalmente encontrou uma família, Lucy decide esconder a verdade.

Razão e Sensibilidade (1995), Ang Lee Uma viúva e suas três filhas passam a enfrentar dificuldades financeiras, pois praticamente toda a herança deixada pelo marido foi dada a um filho do primeiro casamento dele. Ela vai morar com as filhas em um chalé em Devonshire, onde as irmãs mais velhas, Elinor e Marianne, descobrem o amor. Mas, agora que estão sem “dotes”, tudo fica mais difícil.