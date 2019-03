10 coisas que foram inventadas por mulheres

1 — Cerveja

No livro “Beer O’Clock: An Insider’s Guide to History, Craft, and Culture”, a historiadora e sommelier Jane Peyton revela que a cerveja foi inventada pelas mulheres, há mais de 10 mil anos, na Mesopotâmia. Naquela época, as mulheres eram responsáveis pela fabricação da bebida e também pela administração das tabernas. As sociedades antigas, inclusive, consideravam a cerveja o presente de uma deusa, e nunca de um deus masculino.