10 cursos online e gratuitos para atualizar o seu currículo

O Brasil passou por um longo período de recessão econômica, mas os números indicam que o país está voltando a progredir. E, na hora de conquistar uma boa oportunidade profissional, a competitividade no mercado de trabalho é uma realidade a ser encarada. Por isso, manter-se informado e atualizado é essencial para quem busca se destacar na profissão. Para ajudar aqueles que desejam melhorar o currículo, mas estão com pouco tempo ou dinheiro disponível, a Revista Bula elaborou uma lista com dez cursos online e gratuitos oferecidos por instituições de ensino com credibilidade. A seleção priorizou conhecimentos que estão em voga e podem ser aplicados em diferentes áreas do mercado de trabalho.

Nova Ortografia

A Língua Portuguesa é complexa e pode ser difícil aprender todas as normas que regem o uso correto da língua escrita e falada. Mas, para se dar bem no mercado de trabalho, é preciso dominar o português. A Fundação Getúlio Vargas oferece um curso gratuito de 15h sobre as novas regras ortográficas. A professora é Mary Kimiko Guimarães Murashima, doutora em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Clique aqui para acessar: Curso Novas Regras Ortográficas

Comportamento do Consumidor

Mesmo que você não trabalhe na área comercial, pode ser interessante entender mais sobre os fatores que influenciam o comportamento do consumidor. A Escola Superior de Administração e Gestão Strong oferece um curso gratuito sobre o tema, ministrado pelo professor Edson Paiva, doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP.

Clique aqui para acessar: Curso Comportamento do Consumidor

Comunicação Institucional

Qualquer profissional, em algum momento, será convidado para elaborar uma apresentação e expor suas ideias. Nesse momento, saber se comunicar com clareza é um diferencial. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece um curso gratuito que aborda a comunicação como um componente de estratégias empresariais, ministrado por Roberto Raupp, Mestre em Administração Pública pela FGV.

Clique aqui para acessar: Curso Comunicação Institucional

Microsoft Excel

O Excel, programa da Microsoft, é uma das ferramentas mais requisitadas no meio corporativo e saber usá-la é um grande diferencial. Para os que desejam aprender mais sobre Excel, a Fundação Bradesco disponibiliza cursos gratuitos em três níveis: básico, intermediário e avançado. Os cursos abrangem as diferentes versões do programa.

Clique aqui para acessar: Curso Microsoft Excel

Introdução à Segurança do Trabalho

Segurança do trabalho é um conjunto de normas e ações preventivas que visam reduzir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Nos últimos anos, o tema está em alta, por isso é bom se manter informado. Para entender um pouco mais sobre Segurança do Trabalho, faça o curso introdutório fornecido gratuitamente pelo instituto iPED.

Clique para acessar: Curso Segurança do Trabalho

Italiano

Aprender um novo idioma, além de ser uma experiência enriquecedora, agrega muito ao currículo. A USP disponibiliza online o programa “Dire, fare, partire!”, um conjunto de materiais didáticos gratuitos — vídeos, apostilas, exercícios e conteúdos multimídia — que podem te ajudar a aprender italiano sem o auxílio de um professor.

Clique para acessar: Curso de Italiano USP

Mídias Sociais

O avanço das redes sociais mudou completamente a forma como as pessoas interagem e consomem. Por isso, entender um pouco sobre esse mundo virtual é importante em qualquer área do mercado de trabalho. A Rock Content, startup focada em Marketing de Conteúdo, oferece gratuitamente um curso de Mídias Sociais.

Clique para acessar: Curso Mídias Sociais

Ética Empresarial

Saber agir com ética no mercado de trabalho pode ser um diferencial na hora de conseguir um emprego ou uma promoção. Para os que desejam se aprofundar no tema, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece um curso gratuito sobre Ética Empresarial, ministrado por Severo Hryniewicz, mestre em Filosofia pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro.

Clique para acessar: Curso Ética Empresarial

Gestão Financeira

Planejamento financeiro é essencial em todas as áreas, mas pode ser difícil estabelecer uma rotina organizada. Para os que têm dificuldade em lidar com finanças, uma boa dica é fazer o curso de gestão financeira, disponibilizado gratuitamente pelo Sebrae. O curso também é indicado para pessoas que têm vontade de empreender.

Clique para acessar: Curso Gestão Financeira

Contratos

Elaborar um contrato seguro é fundamental para que uma negociação seja respeitada e satisfatória para ambas as partes. Para quem deseja entender um pouco mais sobre o assunto, a Fundação Getúlio Vargas oferece um curso gratuito ministrado por advogados e mestres em Direito.



Clique aqui para acessar: Curso Contratos: Negociações Preliminares