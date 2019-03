O Rijksmuseum é o museu mais popular da Holanda e possui o maior acervo de obras do pintor e gravador holandês Rembrandt Harmenszoon van Rijn, incluindo “Night Watch”, a obra mais emblemática artista. Para marcar o 350º aniversário da morte de Rembrandt, o museu apresenta, ao longo de 2019, uma exposição de todas as 22 pinturas, 60 desenhos e mais de 300 exemplos das gravuras do pintor.

Mas, para aqueles não podem ir à Amsterdã conferir a exposição, o Rijksmuseum digitalizou e disponibilizou online a sua coleção de obras de Rembrandt. São centenas de imagens em alta resolução para download gratuito. Para navegar por uma obra, basta clicar sobre ela e usar a ferramenta de zoom, que fica no lado direito inferior da página. Para fazer o download, é preciso clicar no ícone de tesoura, abaixo da imagem, e depois na seta apontada para baixo.

Rembrandt nasceu em 15 de julho de 1606, em Leida, nos Países Baixos. É considerado um dos maiores pintores do mundo e alcançou reconhecimento internacional ainda na juventude. Ele ficou famoso por suas pinturas sacras, autorretratos, retratos e gravuras. Rembrandt morreu em Amsterdã, em 1969.

Clique no link para acessar: Toda a obra de Rembrandt em alta resolução para download gratuito