Os 20 truques de beleza mais esquisitos

1 — Placenta para o rosto

Algumas pessoas acreditam que o colágeno presente na placenta é ótimo para a pele. Por isso, usam cremes fabricados a partir da placenta. Outras mulheres, mais ousadas, comem a própria placenta após o parto.



2 — Creme para hemorroidas nos olhos

A atriz Sandra Bullock admitiu que usa cremes para hemorroidas para tratar as rugas. Os cremes hidratam e disfarçam momentaneamente os sinais da pele.



3 — Batata para clarear as axilas

Devido à depilação constante, a pele das axilas acaba escurecendo, o que incomoda muitas mulheres. Algumas resolvem isso de forma caseira: esfregando batatas cruas.



4 — Cerveja para crescer o cabelo

Muitas pessoas acreditam que os nutrientes da cerveja ajudam a nutrir o cabelo e aceleram seu crescimento. Para testar, enxágue o cabelo com cerveja após a lavagem.



5 — Azeite como demaquilante

Na falta de um demaquilante potente, o azeite de oliva pode ser um bom substituto. Além de remover até as maquiagens pesadas, ainda dá uma hidratada na pele.



6 — Talco de bebê nos cílios

Para criar um efeito de cílios postiços, passe uma camada de rímel comum e, com o auxílio de um cotonete, aplique talco de bebê nos fios. Em seguida, passe mais uma camada de rímel.



7 — Talco para firmar penteados

Esse é um truque usado desde a Idade Média. Para firmar aqueles penteados volumosos, as mulheres passavam um pouco de talco nos cabelos e penteavam.



8 — Gelo para diminuir a dor ao tirar as sobrancelhas

Algumas pessoas são mais sensíveis à dor e sofrem na hora de tirar as sobrancelhas. Uma boa dica é pressionar gelo no local antes de puxar os fios.



9 — Pimenta para aumentar os lábios

Para dar um efeito de lábios volumosos, algumas famosas contaram que passam um pouco de molho de pimenta ou óleo de hortelã neles. Mas, o efeito é passageiro.



10 — Batom vermelho para cobrir as olheiras

Os corretivos faciais coloridos já são conhecidos. Mas, quem não tem o produto em casa pode aplicar usar um batom vermelho para disfarçar as olheiras. É só aplicar abaixo dos olhos, espalhar e depois usar a base de costume.



11 — Esmalte para retirar esmalte

Na falta de acetona, uma boa dica é passar uma camada de esmalte claro na unha esfregar um lenço de pano ou papel. A nova camada de esmalte acaba amolecendo o que está por baixo, facilitando a remoção.



12 — Batom de gelatina

Esse é um truque usado pelas modelos que querem dar uma cor aos lábios. Passe um cotonete molhado no pó de gelatina ou suco vermelho e depois esfregue-o nos lábios.



13 — Aspirina no cabelo

Saiu da piscina com o cabelo loiro esverdeado? Comprimidos de aspirina diluídos em água ajudam a recuperar a cor do cabelo. Mas, lembre-se de enxaguar os fios depois de 15 minutos.



14 — Vinagre para hidratar os cabelos

O vinagre pode deixar os cabelos mais hidratados e brilhosos. O produto deve ser diluído em água e usado para enxaguar os fios após a lavagem com shampoo. O mais indicado é o vinagre de maçã.



15 — Sanguessugas para desintoxicar a pele

Algumas famosas são adeptas dos tratamentos à base de sanguessugas. Acredita-se que os bichinhos, quando colocados na pele, são capazes de chupar as toxinas do corpo por meio de suas ventosas.



16 — Lápis de cor para delinear os olhos

Deixando os lápis de cor na água por um tempo, eles cumprem a mesma função de um delineador comum.



17 — Veneno de abelha como botox

Alguns cremes à base de veneno de abelha funcionam como “botox natural”. A substância estimula a irrigação sanguínea e estimula a produção de colágeno, responsável pela rigidez da pele.



18 — Morango para clarear os dentes

A polpa do morango contém ácido málico, que ajuda a clarear manchas superficiais dos dentes. Por isso, algumas pessoas cortam a fruta e a esfregam nos dentes.



19 — Cacau em pó para bronzear

Para dar uma corzinha à pele, alguns maquiadores admitiram que misturam um pouco de cacau com um hidratante corporal comum.



20 — Rímel no sutiã

Quando o rímel está no final, é difícil aproveitar o resto do produto. Um truque das famosas é colocar a embalagem dentro do sutiã por alguns minutos.