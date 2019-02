Ganhadores do Oscar 2019 e onde assisti-los

O Oscar é considerado a maior premiação do cinema, realizada todos os anos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A cerimônia de 2019 foi realizada no dia 24 de fevereiro e homenageou os melhores filmes lançados no último ano. Além de não ter contado com um apresentador, como era comum, o Oscar 2019 entregou 15 estatuetas para artistas mulheres, reconhecimento considerado um marco na história do cinema. A Revista Bula reuniu todas as produções vencedoras, juntamente com suas sinopses e a indicação de onde assistir cada uma delas. Os filmes mais premiados da noite foram “Bohemian Rhapsody”, dirigido por Bryan Singer, que venceu em quatro categorias; “Green Book — O Guia”, de Peter Farrelly; e “Roma”, de Alfonso Cuarón, que ganharam três estatuetas.

Absorvendo o Tabu, Rayka Zehtabchi Por falta de produtos higiênicos adequados, as meninas da região de Delhi, na Índia, precisam interromper os estudos quando passam pela primeira menstruação. Elas utilizam folhas, tecidos sujos e até cinzas para impedir que o sangue se espalhe. Mas, um grupo de mulheres se reúne para trabalhar na produção de absorventes biodegradáveis, o que pode acabar com o estigma da menstruação dentro da comunidade. “Absorvendo o Tabu” ganhou o Oscar de “Melhor Curta-Metragem Documentário” e está disponível na Netflix.

A Favorita, Yorgos Lanthimos O filme conta a história da última monarca da família britânica Stuart, a Rainha Anne, que reinou entre os anos de 1702 e 1707. Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough, era a confidente, conselheira política e amante secreta da rainha. Mas, a influência de Sarah será colocada à prova com a chegada de Abigail, sua prima distante que veio buscar um posto no palácio. A nova criada se aproxima aos poucos da rainha e deixa claro que não medirá esforços para subir na vida. Olivia Colman, que interpreta a Rainha Anne, foi premiada com o Oscar de “Melhor Atriz”. O filme está em cartaz nos cinemas.

Bao, Domee Shi O curta-metragem aborda a “Síndrome do Ninho Vazio” e conta a história de uma senhora de idade que, ao ser ignorada pelo marido, sofre com a solidão. Um dia, ela faz um baozi, um bolinho típico da culinária chinesa, que acaba ganhando vida, sendo criado por ela como um filho. Ao longo do tempo, o pequeno baozi vai crescendo a passa por todas as fases da vida, até chegar à idade adulta e desejar a independência. “Bao” foi o ganhador do Oscar 2019 na categoria “Melhor Curta-Metragem de Animação”. O curta está disponível no Amazon Prime Video, serviço de streaming da Amazon.

Bohemian Rhapsody, Bryan Singer Freddie Mercury e seus companheiros Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudaram o mundo da música ao formarem a banda Queen, durante a década de 1970. Após o sucesso estrondoso do grupo, o comportamento extravagante de Mercury cria tensões entre os membros da banda. O filme ganhou o Oscar em quatro categorias: “Melhor Edição de Som”, “Melhor Montagem”, “Melhor Mixagem de Som” e “Melhor Ator”, prêmio dado a Rami Malek, que interpreta Mercury. O longa está disponível no NOW, serviço de streaming da NET.

Free Solo, Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi Aos 30 anos de idade, Alex Honnold é um dos mais renomados alpinistas de sua geração. Mas, apesar de todas as suas conquistas, ele sonha com um desafio que nenhum outro alpinista conseguiu realizar: escalar, sem equipamentos de segurança, o paredão rochoso El Capitan, que possui 975 metros. O filme acompanha o escalador durante dois anos, enquanto ele se prepara para a aventura mais ousada de sua vida. A produção foi premiada na categoria “Melhor Documentário” e estreia no canal National Geographic no dia 9 de março, às 21h. Após o lançamento, ficará disponível no aplicativo do canal.

Green Book — O Guia, Peter Farrelly O filme se baseia numa história real dos anos 1960, quando as leis de segregação racial ainda estavam em vigor nos Estados Unidos. Tony Lip precisa de dinheiro após a falência de seu negócio. Mesmo sendo um bocado racista, ele aceita trabalhar como motorista de Don Shirley, um pianista negro. O filme foi vencedor em três categorias: “Melhor Filme”, “Melhor Roteiro Original” e “Melhor Ator Coadjuvante”, prêmio dado a Mahershala Ali, que interpreta Don Shirley. “Green Book” está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Homem-Aranha: No Aranhaverso, Peter Ramsey, Bob Persichetti, Rodney Rothman Após ser atingido por uma teia radioativa, Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn, se torna o novo Homem-Aranha. Ele resolve visitar o túmulo de Peter Parker numa noite chuvosa e é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje de herói por baixo de um sobretudo. Logo, Miles descobre que existem outras versões do Homem-Aranha em dimensões paralelas. O filme ganhou na categoria de “Melhor Animação” e está disponível nos cinemas.

Infiltrado na Klan, Spike Lee O filme conta a história real de Ron Stallworth, um policial negro dos Estados Unidos. Em 1978, ele desenvolveu um plano para se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os membros do grupo por meio de cartas e telefonemas e, quando precisava estar presente, enviava seu colega de trabalho branco, Flip Zimmerman. Logo Ron se tornou o líder da seita e conseguiu sabotar dezenas crimes de ódio planejados pelos racistas. “Infiltrado na Klan” ganhou o Oscar na categoria “Melhor Roteiro Adaptado”. O filme está em exibição nos cinemas.

Nasce Uma Estrela, Bradley Cooper Jackson Maine é um cantor country no auge da fama. Um dia, após um de seus shows, ele para em um bar, onde a jovem cantora Ally está se apresentando. Jackson se encanta com talento de Ally e decide ajudá-la a alcançar o estrelato. Os dois iniciam um relacionamento e, enquanto a carreira de Ally está em ascensão, Jackson cai no esquecimento. O filme ganhou o Oscar de “Melhor Canção Original” por “Shallow”, composta por Lady Gaga, Andrew Wyatt, Anthony Rossomando e Mark Ronson. O filme pode ser assistido no NOW, serviço de streaming da NET.

O Primeiro Homem, Damien Chazelle O filme conta a história de Neil Armstrong, primeiro astronauta a pisar na lua, em 1969. Trabalhando como piloto de testes da Aeronáutica Americana, ele se inscreve para ser um dos pilotos da NASA e consegue uma das vagas. Enquanto passa anos se preparando para a viagem espacial, mudanças ocorrem em sua vida profissional e a perda de uma de suas filhas, Karen, testa seus limites emocionais. O filme ganhou o Oscar de “Melhores Efeitos Especiais” e está disponível no NOW, serviço de streaming da NET.

Pantera Negra, Ryan Coogler Após a morte de seu pai, o príncipe T’challa precisa assumir o reino de Wakanda, a nação africana mais tecnologicamente avançada do mundo. Uma grande quantidade de Vibranium, metal pertencente a Wakanda, foi roubada no passado e T’challa vai atrás do ladrão, Ulysses Klaue. Para isso, ele conta com a ajuda de Okoye, chefe da guarda; sua irmã Shuri; e Nakia, a sua grande paixão. “Pantera Negra” ganhou o Oscar em três categorias: “Melhor Trilha Sonora Original”, “Melhor Figurino”, e “Melhor Direção de Arte”. O filme está disponível no NOW, serviço de streaming da NET.

Roma, Alfonso Cuarón A trama se passa na Cidade do México, em 1970. O foco é dado a Cleo, uma jovem que trabalha como babá e doméstica de uma família de classe média. Em um ano, muitos acontecimentos irão abalar a rotina de Cleo e seus patrões. Nesse filme, Cuarón quis homenagear Libo Rodríguez, a mulher que trabalhava em sua casa quando ele era criança. “Roma” ganhou o Oscar nas categorias de “Melhor Diretor”, “Melhor Filme Estrangeiro”, e “Melhor Fotografia”. O longa está disponível na Netflix.

Skin, Guy Nattiv Em um supermercado do interior dos Estados Unidos, um homem negro sorri para um garoto branco de 10 anos de idade. Por esse pequeno gesto, o homem é espancado por membros de uma gangue neonazista. Amigos da vítima sequestram um dos racistas e pintam sua pele com tinta de tatuagem, obrigando-o a viver para sempre em um corpo negro. “Skin” foi o vencedor do Oscar na categoria “Melhor Curta-Metragem de Ficção”. O curta está disponível no Amazon Prime Video, serviço de streaming da Amazon.

Se a Rua Beale Falasse, Barry Jenkins Baseado em um romance do escritor James Baldwin, o filme acompanha a história do casal Tish e Fonny. Prestes a se casarem, eles são separados quando Fonny é acusado injustamente pelo crime de estupro. Enquanto ele está preso, Tish descobre que está grávida e tenta juntar o maior número de evidências para provar a inocência do namorado. Regina King, que interpreta Sharon, a mãe de Tish, ganhou o Oscar de “Melhor Atriz Coadjuvante”. O filme está em cartaz nos cinemas.