Os 15 destinos mais românticos do Brasil

A Revista Bula realizou uma enquete com o objetivo de descobrir quais são, segundo os leitores, os melhores destinos para viagens a dois no Brasil. A consulta foi feita a colaboradores, assinantes — a partir da newsletter —, e seguidores da página da revista no Facebook e no Twitter. Os 15 lugares mais votados têm algumas características em comum: todos contam com belezas naturais, clima ameno, bons hotéis e restaurantes. Alguns destinos já são conhecidos pelo romantismo, como Gramado, no Rio Grande do Sul; e Fernando de Noronha, em Pernambuco. Mas, a lista também conta com opções alternativas, como as cidades de Gonçalves, em Minas Gerais; e São Francisco do Sul, em Santa Catarina.

1 — Serra Gaúcha: Gramado + Canela + Bento Gonçalves + Garibaldi, Rio Grande do Sul As cidades da Serra Gaúcha chamam a atenção dos casais devido às construções em estilo europeu, ótimos restaurantes, bistrôs e muitas chocolaterias. O frio reina na maior parte do ano e favorece o clima de romantismo. Para os enófilos, as rotas do vinho são um forte atrativo. As vinícolas da região possuem visitas guiadas por enólogos e, em algumas delas, há também a opção de hospedagem.

2 — Fernando de Noronha, Pernambuco Fernando de Noronha é uma ilha bastante tranquila, ideal para casais que buscam sossego e contato com a natureza. O local é conhecido pelas praias paradisíacas, de águas cristalinas e de temperatura agradável, mas também possui ótimas pousadas e restaurantes. Como passeio, existem opções de mergulho, passeio de barco e trilhas. Para os casais que gostam de dançar, os bares tocam forró e maracatu à noite.

3 — Monte Verde, Minas Gerais Localizada a uma altitude de 1555 metros, Monte Verde oferece uma boa estrutura de pousadas com chalés e restaurantes. Além da paisagem deslumbrante, o clima ameno também agrada os casais. É possível explorar a natureza e as cachoeiras da região caminhando pelas trilhas. Na avenida principal, os turistas encontram cervejas, geleias, pimentas e outros produtos fabricados por produtores locais.

4 — Paraty, Rio de Janeiro Paraty é uma pequena cidade cercada por montanhas, no litoral sul do Rio de Janeiro. Os principais atrativos do local são o centro colonial português, com edifícios dos séculos 17 e 18, os passeios marítimos, a Capela de Santa Rita à beira-mar e a vista dos barcos coloridos ancorados na margem do Rio Perequê-Açu. A cidade oferece boas opções de pousadas e de restaurantes românticos.

5 — Campos do Jordão, São Paulo Devido ao clima das montanhas de São Paulo, Campos do Jordão é um dos destinos preferidos entre os casais que gostam de frio. Batizada de “Suíça Brasileira”, a cidade encanta os turistas com o charme da sua arquitetura europeia, bosques coloridos e alta gastronomia. Conhecer o Palácio Boa Vista, visitar fábricas de chocolate, e explorar a Vila Capivari são alguns dos passeios para se fazer a dois.

6 — Bonito, Mato Grosso do Sul Bonito é uma das melhores opções do Centro-Oeste para casais que procuram diversão e contato com a natureza. A cidade é um paraíso cheio de cachoeiras, rios de águas cristalinas, trilhas e grutas. Existem boas opções de hotéis, pousadas e restaurantes na região. Uma dica gastronômica é provar o sorvete assado, uma sobremesa que se tornou tradição local.

7 — Penedo, Rio de Janeiro Penedo é uma vila próxima ao Parque Nacional do Itatiaia, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Colonizada por finlandeses, uma das maiores atrações da cidade é o parque “Pequena Finlândia”, que reproduz a arquitetura europeia e reúne restaurantes, lojas de artesanato, pousadas, chocolaterias e até uma casinha do Papai Noel. A cidade também possui belas cachoeiras e montanhas, ideal para casais que gostam de ecoturismo.

8 — Ouro Preto, Minas Gerais Ouro Preto foi declarada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. A cidade é ideal para casais que gostam de locais históricos e curtem um clima ameno. Ela é conhecida por sua arquitetura barroca, principalmente pelas igrejas, que exibem obras do artista Aleijadinho. É possível conhecer a cidade a pé, tendo como ponto de partida a Praça Tiradentes. A cidade conta com pousadas encantadoras e restaurantes especializados em culinária mineira.

9 — Ilha do Mel, Paraná Praias praticamente desertas, clima ameno e lugares históricos: esse é o cenário da Ilha do Mel, a 130 km de Curitiba. O local é o destino perfeito para casais que buscam tranquilidade, carros são proibidos por lá e existe um limite de cinco mil visitantes por dia na ilha. Entre os pontos turísticos mais conhecidos, estão a Gruta das Encantadas, o Farol das Conchas e a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres.

10 — Visconde de Mauá, Rio de Janeiro Escondida na Serra da Mantiqueira, na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, a cidade de Visconde de Mauá está a 1.300 metros de altitude. Durante o verão, é o destino ideal para casais que gostam do contato com a natureza, pois a cidade possui belas cachoeiras, como a do Escorrega e a de Santa Clara. Quando chega o inverno, a região é procurada por casais em busca de pousadas aconchegantes e jantares românticos.

11 — Tiradentes, Minas Gerais Tiradentes é uma das cidades históricas mais bem preservadas do país. As suas ruas estreitas calçadas com paralelepípedos guardam surpreendentes igrejas barrocas e casarões coloniais. Por ser muito tranquila, se tornou um dos destinos mais procurados pelos casais que buscam bons restaurantes e pousadas em clima romântico. A cidade também é cheia de ateliês de arte, que produzem peças de madeira, estanho, ferro e pedra-sabão.

12 — Gonçalves, Minas Gerais Gonçalves é um pequeno município de Minas Gerais, com apenas quatro mil habitantes, sendo que três mil vivem na zona rural. Ou seja, é o destino ideal para casais que gostam de lugares tranquilos. Na região da Serra da Mantiqueira, a cidade, que é cercada por belezas naturais, tem como principal atrativo o ecoturismo. A gastronomia também é um ponto forte de Gonçalves: são muitas as lojas de queijos, doces caseiros, quitutes mineiros e cachaças.

13 — Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul Em meio à vegetação exuberante, Nova Petrópolis se destaca pelas suas belas paisagens e herança europeia deixada na gastronomia e arquitetura da cidade. O município é conhecido como “O Jardim da Serra Gaúcha”, por ser o mais florido da região. Os casais que visitam Nova Petrópolis não podem deixar de experimentar as refeições coloniais servidas nas típicas casinhas de madeira, um dos programas mais gostosos da cidade.

14 — Rio de Contas, Bahia Cidade história da Chapada Diamantina, Rio de Contas atrai casais aventureiros o ano inteiro, não só pelas suas belezas naturais e pousadas aconchegantes, mas também pelos patrimônios preservados do período colonial. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a cidade tem como cartões-postais a Igreja de Santana, a Cachoeira do Fraga e o Pico das Almas, um dos pontos mais altos da Bahia.