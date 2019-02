As 10 capitais mais felizes do Brasil

A Bula reuniu em uma lista as capitais mais felizes do Brasil. Embora a felicidade seja um conceito subjetivo, alguns marcadores podem ajudar a medi-la, como qualidade de vida, segurança e estabilidade financeira. Para chegar aos resultados, cruzamos os dados de três pesquisas: O Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil de 2013, divulgado pelo PNUD, que classifica as cidades brasileiras de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) —, ou seja, renda, longevidade e educação; o Atlas da Violência 2018, que classifica as cidades mais violentas e mais pacíficas do país; e uma pesquisa divulgada em 2017 pela empresa de consultoria Macroplan, que elegeu as 100 melhores cidades brasileiras para se viver.

O ranking inclui três capitais da região Sul, três do Sudeste, três do Centro-Oeste e uma da região Norte. É importante lembrar que a seleção, embora baseada em dados estatísticos, não tem intenção de ser definitiva, tampouco segue padrões científicos de análise.

1 — Florianópolis, Santa Catarina Com população estimada 493 mil habitantes, Florianópolis é considerada a melhor capital do Brasil para se viver. A economia do município é baseada, principalmente, na tecnologia da informação e no turismo. Um relatório elaborado pela ONG norte-americana Endeavor elegeu a cidade como o melhor lugar para se empreender no Brasil. A taxa de desemprego é a menor do país e os índices de violência também são baixos.

2 — Vitória, Espírito Santo Situada em uma ilha, a cidade de Vitória possui aproximadamente 358 mil habitantes e apresenta um dos melhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil. A economia do município é voltada para as atividades portuárias, comércio, indústria e turismo de negócios. De acordo com dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública, Vitória é a segunda capital com o menor número de homicídios do país.

3 — Curitiba, Paraná Com quase dois milhões de habitantes, Curitiba possui uma das melhores infraestruturas do país. A capital é organizada, arborizada, limpa e conta com um sistema de transporte público eficiente. Em um estudo internacional, Curitiba foi eleita a cidade mais sustentável do Brasil, por oferecer “habitação, eletricidade e saneamento básico à maioria da população”.

4 — Belo Horizonte, Minas Gerais Entre as capitais do Brasil, Belo Horizonte se destaca pela qualidade de vida que oferece aos seus habitantes, bem como fácil acesso aos serviços públicos de transporte, saúde, lazer e educação. Além disso, nos últimos dez anos, os índices de pobreza na capital caíram 64%. A população estimada da metrópole é de 2,5 milhões de habitantes.

5 — São Paulo, São Paulo Com mais de 12 milhões de habitantes, São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil e de todo o hemisfério sul. Mas, isso não impede que a capital seja um bom lugar para se viver. A cidade oferece oportunidades em praticamente todas as áreas do mercado de trabalho e serviços eficientes de educação, saúde e transporte. São Paulo também é uma cidade rica em cultura e abriga as principais referências de lazer e entretenimento no país.

6 — Palmas, Tocantins Palmas é a capital mais nova do Brasil, criada em 1989. Hoje, possui cerca de 290 mil habitantes e se destaca nos índices de qualidade de vida. Na pesquisa realizada pela empresa Macroplan, Palmas foi considerada a segunda melhor capital do país no quesito saúde. Já nas áreas de cultura e educação, ficou em quarto lugar. Além disso, a cidade é planejada e segura.

7 — Campo Grande, Mato Grosso do Sul Mesmo com todas as facilidades dos grandes centros, a cidade de Campo Grande se destaca entre as capitais do país por conservar a tranquilidade das cidades do interior. Arborizada, a capital conta com dezenas de parques e áreas verdes preservadas. Além disso, a taxa de desemprego é uma das menores do país. A população estimada é de 886 mil habitantes.

8 — Brasília, Distrito Federal Fundada em 1960, a capital do Brasil chama a atenção pelo seu planejamento, elaborado pelo urbanista Lúcio Costa; e pela arquitetura, criada pelo icônico arquiteto Oscar Niemeyer. A capital oferece aos seus moradores uma boa qualidade de vida, com serviços eficientes de transporte público, saúde, educação e saneamento básico. Hoje, Brasília possui aproximadamente 2,5 milhões de habitantes.

9 — Goiânia, Goiás Conhecida como a capital verde do Brasil, Goiânia está entre as cidades mais arborizadas do mundo e possui dezenas de parques e praças. A economia local cresce a cada ano e a cidade tem uma das menores taxas de desemprego do país. O custo de vida é baixo, se comparado às outras capitais. A população estimada é de 1,4 milhão de habitantes.