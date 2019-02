10 competências profissionais que serão indispensáveis até 2022

O Fórum Econômico Mundial divulgou o relatório “O Futuro do Trabalho”, que analisa o mercado de trabalho, contemplando as mudanças que podem ocorrer até 2022. De acordo com o documento, com o passar do tempo, as máquinas desempenharão mais funções do que os seres humanos, mas isso não deve ser algo preocupante, pois novas habilidades serão requisitadas e a revolução tecnológica criará 58 milhões de novos empregos.



A pesquisa foi baseada nas opiniões de líderes de recursos humanos, executivos e grandes empregadores. Além disso, também foram usadas informações fornecidas pelo LinkedIn, uma rede social de negócios. Vinte países com economias desenvolvidas e mais de 300 empresas de diversos setores participaram da elaboração do relatório. Se você deseja se atualizar, confira quais serão, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, as competências profissionais mais requisitadas até 2022:

1 — Pensamento inovador e analítico

2 — Aprendizado ativo e estratégias de aprendizado

3 — Criatividade, originalidade e iniciativa

4 — Tecnologia, design programação

5 — Pensamento crítico e analítico

6 — Resolução de problemas complexos

7 — Liderança e influência social

8 — Inteligência emocional

9 — Racionalidade, resolução de problemas e ideação

10 — Análise e avaliação de sistemas

O relatório também apontou dez habilidades profissionais estão em declínio no mercado de trabalho. Saiba quais são:

1 — Habilidades manuais, resistência e precisão

2 — Competências verbais, auditivas, espaciais e de memória

3 — Gestão de recursos financeiros e materiais

4 — Instalação e manutenção de tecnologia

5 — Leitura, escrita, matemática e habilidades de escuta ativa

6 — Gestão de pessoal

7 — Controle de qualidade e de segurança

8 — Coordenação e gestão do tempo

9 — Habilidades visuais e de oratória

10 — Uso, monitoramento e controle de tecnologia

E estas são as profissões emergentes em 2022, de acordo com o Fórum Econômico Mundial: