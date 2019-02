Desafio: quantos filmes você consegue identificar nesta imagem?

O amor nunca sai de moda. Desde o início da história do cinema ele é representado nas telonas, seja em romances, filmes policiais, de horror ou comédias. A empresa de entrega de flores FloraQueen ilustrou cenas icônicas de 20 filmes de romance de todos os tempos e criou um desafio. Os longas vão desde clássicos dos anos 1940 até filmes premiados recentemente. Além do amor como temática central, outros critérios analisados para o desafio foram a receptividade do público e da crítica, e o impacto das obras para a sétima arte.



Observe a imagem abaixo e diga: quantos filmes você consegue reconhecer? Clique aqui para visualizar em alta resolução.