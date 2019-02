A Revista Bula realizou uma enquete entre os meses de fevereiro de 2018 e janeiro de 2019, com o objetivo de descobrir quais são, segundo os leitores, as mais belas praias do Brasil. A consulta foi feita a colaboradores, assinantes — a partir da newsletter —, e seguidores da página da revista no Facebook e no Twitter. Mais de 7 mil participantes responderam à enquete. As praias foram divididas em três categorias, de acordo com o número de indicações: +800, +500 e +300. Entre elas, destacam-se a Baía dos Golfinhos, no Rio Grande do Norte; as Galés de Maragogi, em Alagoas; e as Prainhas do Portal do Atalaia, no Rio de Janeiro.

Praias que obtiveram mais de 800 indicações

Baía dos Golfinhos, Tibau do Sul, Rio Grande do Norte A Baía dos Golfinhos é o destino ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. O mar é tranquilo e de águas quentes. Ela tem esse nome pela presença de golfinhos, que costumam nadar com os visitantes. O acesso à Baía só é possível na maré baixa, passando pelas praias que ficam nas laterais.

Baía do Sancho, Fernando de Noronha, Pernambuco Eleita por três vezes a melhor praia do mundo, pelo site TripAdvisor, a Baía do Sancho é um dos melhores pontos do Brasil para mergulhos livres. A praia possui uma vista cinematográfica, águas cristalinas e muitos corais. A beleza do local é indescritível.

Praia dos Carneiros, Tamandaré, Pernambuco A Praia dos Carneiros é considerada uma das mais bonitas do Brasil. Suas águas verdes e cristalinas são acompanhadas por uma faixa de coqueiros. A maior atração do local é a Igreja de São Benedito, uma construção do século 18 que fica na areia da praia. Além disso, há boas opções de quiosques e restaurantes na orla.

Praias que obtiveram mais de 500 indicações

Galés de Maragogi, Maragogi, Alagoas As Galés são piscinas naturais que se formam a quilômetros da orla de Maragogi. Ao todo, são três áreas: as Galés principais, as piscinas das Taocas e Barra Grande. Possuem maré baixa e águas cristalinas, atraindo visitantes o ano todo, principalmente no verão.

Baía dos Porcos, Fernando de Noronha, Pernambuco A Baía dos Porcos possui apenas 100 metros de extensão e tem uma tonalidade esverdeada que contrasta com o paredão de pedras ao redor, formando uma paisagem deslumbrante. A praia é uma das mais cobiçadas para a prática de mergulho, sendo possível observar tartarugas marinhas, arraias, peixes e corais.

Praia do Forno, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro Um dos principais cartões de Arraial do Cabo, a Praia do Forno encanta os visitantes pelas águas azuis e vegetação exuberante, formando um cenário digno de cinema. O caminho até a praia só pode ser feito de barco ou a pé, com aproximadamente 20 minutos de trilha. Por lá, é possível avistar tartarugas e fazer mergulhos.

Praias que obtiveram mais de 300 indicações

Lagoinha do Leste, Florianópolis, Santa Catarina Praia, lagoas, cachoeiras e muita vegetação nativa formam a beleza exuberante da Lagoinha do Leste, um dos últimos redutos de Mata Atlântica ainda preservados em Florianópolis. As águas são limpas e cristalinas, com ondas fortes que atraem surfistas. Em algumas ocasiões, algas fosforescentes fazem a praia brilhar à noite.

Praia do Rosa, Imbituba, Santa Catarina Com apenas dois quilômetros de extensão, a faixa de areia clara da Praia do Rosa é uma das mais impressionantes do litoral catarinense. Cercado de mata nativa e com ondas fortes, o local atrai muitos surfistas, mas também possui uma lagoa de água doce ideal para famílias com crianças.

Ilha do Amor, Alter do Chão, Pará A praia de Alter do Chão é formada por água doce, mas mesmo assim já foi reconhecida como a melhor praia do Brasil pelo jornal britânico “The Guardian”. Para chegar à Ilha do Amor, é necessário fazer uma travessia de barco. As águas são limpas e mornas e a faixa de areia branca abriga quiosques que servem petiscos regionais.