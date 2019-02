As 100 cidades mais visitadas do mundo

Uma pesquisa realizada pela Euromonitor International, provedora global de inteligência estratégica de mercado, revelou quais são as cidades mais visitadas do mundo. Publicado anualmente, o ranking é organizado a partir da avaliação de 600 cidades em todo o mundo. Em cada uma delas, são contabilizados apenas os visitantes originários de outros países que permanecem na cidade por no mínimo 24 horas e no máximo 12 meses. A pesquisa exclui visitantes em trânsito, passageiros de cruzeiro, estrangeiros com emprego remunerado e intercambistas. A Ásia é o continente predominante do ranking, com 41 cidades, incluindo Hong Kong que ocupa a primeira posição pelo nono ano consecutivo.

1 — Hong Kong, China Hong Kong é uma das regiões administrativas da China e um dos destinos mais importantes da Ásia. É um lugar cosmopolita, com quase 8 milhões de habitantes e o maior número de arranha-céus do mundo. Entre as melhores atrações da cidade, estão a vista do edifício Victoria Peak, o distrito de Mong Kok e a estátua do Buda Gigante. Brasileiros que desejam visitar Hong Kong por até 90 dias não precisam de visto.

2 — Bangkok, Tailândia Bangkok é a capital da Tailândia, além de principal centro financeiro, corporativo e cultural do país. A cidade é populosa e conhecida por seus arranha-céus imponentes, templos luxuosos e pela gastronomia de primeira a preços acessíveis. Os que visitam Bangkok não podem deixar de passear de barco pelo rio Chao Phraya, além de conhecer o Grande Palácio e o Wat Pho, o Templo do Buda Deitado.

3 — Londres, Inglaterra A cidade mais visitada da Europa abriga diversas culturas, pontos turísticos e diversão para todos os gostos. Os locais turísticos mais visitados são a torre Big Ben, o Palácio de Buckingham, a London Eye, terceira maior roda gigante do mundo; a ponte Tower Bridge e a Abadia de Westminster. A cidade também possui muitos parques arborizados e museus famosos, como Tate Modern e National Gallery.

4 — Singapura, Singapura A cidade-estado de Singapura é uma das mais modernas do continente asiático. Suas ruas são limpas e organizadas, o cenário gastronômico é variado, o sistema de transporte é eficiente e seus grandes prédios se equiparam aos de cidades como Tóquio e Nova York. Entre os melhores pontos turísticos de Singapura, estão: a galeria Singapore City Gallery, e os bairros Chinatown e Marina Bay.

5 — Macau, Macau Macau é uma das regiões administrativas da China desde 1999. Antes disso, a cidade era administrada pelos portugueses e preserva na arquitetura e na cultura os traços de seus colonizadores. Mas, as verdadeiras atrações da cidade são os cassinos, entre eles o Venetian, o maior do mundo. O investimento nas casas de aposta foi tão grande que Macau ultrapassou Las Vegas em termos de lucratividade. Além disso, brasileiros não precisam de visto para entrar em Macau.

6 — Paris, França Conhecida como “Cidade Luz”, a capital da França possui paisagens encantadoras a cada esquina. As atrações da cidade são famosas em todo o mundo e as mais procuradas pelos turistas são a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, a Catedral de Notre Dame e a Avenida Champs-Elysées. Paris também é um ótimo destino para os amantes da arte, pois abriga alguns dos museus mais famosos do mundo, como o Louvre e o Orsay.

7 — Dubai, Emirados Árabes A cidade mais moderna dos Emirados Árabes Unidos superou as dificuldades causadas pelo clima desértico e hoje chama a atenção do mundo. Nas últimas décadas, Dubai investiu na construção de arranha-céus e, entre os que mais atraem visitantes, estão o Burj Khalifa e o Burj Al Arab. E, para os que gostam de fazer compras, a cidade é repleta de luxuosos shoppings e mercados com produtos locais.

8 — Nova York, Estados Unidos Nova York é um dos lugares mais famosos do mundo, conhecida como a “cidade que nunca dorme”. Mesmo que os cenários nova-iorquinos estejam em milhares de filmes, os visitantes se surpreendem com a cidade pessoalmente. Entre os pontos mais procurados, estão o Empire State Building, o Central Park, a Times Square, a Estátua da Liberdade e a Quinta Avenida.

9 — Kuala Lumpur, Malásia A capital e maior cidade da Malásia, Kuala Lumpur possui 1,6 milhões de habitantes e chama a atenção por abrigar pessoas de diversas culturas que vivem em harmonia. Entre os pontos turísticos mais procurados estão as Petronas Towers, maiores torres gêmeas do mundo; o templo chinês Thean Hou, e o Central Market. Para curtir a noite, a rua Changkat Bukit Bintang tem os melhores pubs e restaurantes.

10 — Shenzhen, China Shenzen é uma das maiores e mais importantes cidades da China, localizada na província de Cantão, no sul do país. Até os anos 1980, Shenzen tinha apenas 30 mil habitantes, mas o governo chinês investiu na região, que cresceu rapidamente e hoje abriga 10 milhões de pessoas. Os turistas se encantam com os belíssimos museus, grandes mercados tecnológicos, paisagens verdes e restaurantes elegantes.