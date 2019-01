10 filmes franceses que todo cinéfilo precisa conhecer

A Espuma dos Dias (2013), Michel Gondry

Nesse filme surrealista, o espectador acompanha a história de Colin, um homem rico, que nunca precisou trabalhar, mas não leva jeito com as mulheres. Ele conhece Chloé e, apesar do encontro ter sido desastroso, os dois se apaixonam e se casam. Eles vivem felizes juntos e estão sempre cercados de amigos. Mas, a felicidade do casal é posta à prova quando Chloé é diagnosticada com uma doença rara, cujo tratamento pode levar Colin à falência.