O site Spotify Classical, especializado em música clássica, disponibilizou em uma playlist a obra completa de Beethoven, considerado um dos maiores compositores clássicos do mundo. A playlist apresenta todas as composições de Beethoven conduzidas por maestros e músicos dos mais importantes conservatórios do mundo.



Ao todo, são 1164 faixas organizadas em ordem cronológica e mais de 95 horas de reprodução. A lista reúne concertos regidos por maestros como: Emmanuel Krivine, Gunter Wand, Herbert von Karajan, Mikhail Pletnev, Gianluca Cascioli, Hermann Prey e Hiro Kurosaki, entre outros.



Ludwig Van Beethoven nasceu em 1770, na Alemanha, e morreu em 1827, na Áustria. Entre suas obras mais conhecidas, estão “Sinfonia nº3”, “Sinfonia nº5” e “Sinfonia nº9”. Para ouvir a playlist, é necessário fazer um cadastro no Spotify, caso ainda não tenha, e realizar login. Há opção de assinatura gratuita, mas para baixar as faixas é necessário se tornar um usuário premium.

Clique no link para acessar: Toda a obra de Beethoven em ordem cronológica