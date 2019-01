10 livros para encontrar o sentido da vida

O Homem Sem Qualidades (1943), Robert Musil

A história se passa em Viena, no fim do império Austro-húngaro, às vésperas da Primeira Guerra Mundial. A trama é centrada em Ulrich, um matemático de 32 anos que busca um sentido para a vida, mas acaba fracassando em seu intuito. Sua flexibilidade moral e indiferença ao mundo o transformaram em um homem sem qualidades. Por insistência do pai, Ulrich se envolve com a Ação Paralela, um grupo sob a liderança do Conde Leinsdorf, que estava preparando uma grande festa para comemorar os 70 anos do reinado no imperador Francisco José I. Por meio as relações de Ulrich, o romance aborda a decadência dos valores vigentes até o início do século 20.