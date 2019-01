Os melhores filmes que estreiam na Netflix em janeiro

O Quinto Poder (2013), Bill Condon



Julian Assange criou o site WikiLeaks com o objetivo de fornecer uma plataforma onde as pessoas pudessem expor os segredos do governo e crimes corporativos de forma anônima. Para o projeto, ele teve o apoio do amigo Daniel Domscheit-Berg. O site cresce e passa a ter mais furos noticiosos que a mídia convencional. Assange torna-se influente, mas a fama pode prejudicar a relação com o seu grande amigo, Daniel.