30 coisas que você deve fazer com seus melhores amigos pelo menos uma vez na vida

Para quem você deseja ligar quando algo o entristece? E, quando conquista algo que desejava muito, com quem você pensa em comemorar? Com certeza, os nomes que te vieram à mente são os dos seus melhores amigos ou amigas, aqueles que te entendem como ninguém e te salvam nos momentos de dificuldade. Essas são as pessoas em quem você confia plenamente para viver grandes aventuras e histórias que serão lembradas por gerações. Pensando nisso, a Bula reuniu nessa lista 30 coisas que você deve fazer com os seus melhores amigos pelo menos uma vez na vida.

1 — Pegar a estrada sem destino, apenas pelo prazer da companhia e de descobrir novos lugares 2 — Deixar para lá as redes sociais e ligar para conversar 3 — Sair usando roupas iguais e não se importar com as piadas e risinhos de canto de boca 4 — Preparar um jantar completo — com tudo feito por você —, das entradas à sobremesa 5 — Acompanhar uma série juntos(as), sendo proibido assistir qualquer episódio sozinho(a) 6 — Pular de bung jumpee ou paraquedas ao mesmo tempo 7 — Escrever uma carta de próprio punho dizendo o quanto eles são importantes para você 8 — Fazer um mochilão pela América do Sul, Europa ou Ásia 9 — Criar uma playlist com músicas que marcaram a amizade 10 — Fazer uma cápsula do tempo com cartas e lembranças que desejariam ver no futuro. Após dez anos, reunir-se para abrir a cápsula e compartilhar as memórias 11 — Criar uma data especial para se encontrarem religiosamente pelo menos uma vez no ano 12 — Combinar como será o casamento de cada um, sem ao menos estarem noivos(as) 13 — Fazer uma tatuagem que simbolize a amizade 14 — Criar um código criptografado para poderem conversarem em segredo 15 — Emprestar dinheiro sem a intenção de cobrar futuramente 16 — Conversar abertamente sobre coisas que afligem, sem esconder nenhum detalhe 17 — Assistir ao nascer do sol em alguma praia deserta 18 — Emprestar uma roupa e não pedir de volta 19 — Ir a uma praia de nudismo 20 — Viajar com a passagem só de ida 21 — Correr uma maratona e cruzar a linha de chegada juntos(as) 22 — Fazer uma maratona para assistir aos desenhos ou filmes que gostavam na infância 23 — Cantar bêbados(as) em um karaokê ou festival de música amadora 24 — Abrir um negócio em sociedade e não deixar que o negócio destrua a amizade 25 — Explorar juntos(as) um país de cultura não ocidental 26 — Participar de alguma seita, sociedade secreta, mística ou religiosa juntos(as) 27 — Pagar a conta do restaurante e não esperar que retribuam 28 — Ser solidário e presente no triste momento do luto 29 — Telefonar para aquele amigo(a) ausente e dizer que entende que a vida é corrida e que a fina poeira dos dias jamais encobrirá o que você sente 30 — Perdoar os amigos ou as amigas que erraram ou te magoaram