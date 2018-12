Kaváfis — Una Biografía, de Robert Liddell

A melhor biografia de um poeta é sua poesia? Talvez seja, sobretudo quando se trata de Konstantinos Kaváfis, o bardo de Alexandria. Se é assim, o leitor brasileiro está bem servido. Aos menos três tradutores gabaritados decidiram transpor sua poesia para o Português: “Poemas” (Nova Fronteira, 189 páginas, tradução de José Paulo Paes), “Poemas” (Odysseus, tradução de Ísis Borges da Fonseca, 406 páginas) e “60 Poemas” (Ateliê Editorial, 157 páginas, tradução de Trajano Vieira). As edições são bem cuidadas, com apresentações criteriosas. É possível que existam biografias recentes do bardo grego, mas a de Robert Liddell, de 1974, apesar das ressalvas apresentadas por Peter Mackridge, na introdução, tem qualidades. “Kaváfis é o único poeta grego moderno cuja obra, de tão conhecida, se tornou praticamente parte da literatura inglesa. A frase ‘esperando os bárbaros’ é empregada amiúde como título por autores de livros e artigos em inglês. Nada mais apropriado, portanto, que a primeira — e até o momento única — verdadeira biografia de Kaváfis tenha sido escrita por um inglês”, anota Mackridge. Liddell, que morreu em 1992, chegou a Alexandria, cidade natal de Kaváfis, dois anos depois da morte do poeta, em 1933. “Familiarizado com a topografia e a atmosfera de Alexandria — pôde conversar com gente que havia conhecido o poeta” —, e com acesso aos seus arquivos, que estavam nas mãos do professor Yorgos Savidis, Liddell teve condições de compor um perfil mais preciso do poeta e de seu tempo. “Os documentos relativos à vida de Kaváfis são escassos.” Quase não escrevia no diário e “poucas de suas cartas sobreviveram”. E “sua vida decorreu sem acontecimentos destacáveis”. Liddell cita Edmund Keeley e Philip Sherrard que escreveram que a língua de Kaváfis, “inclusive seus arcaísmos, deliberados, seu grego, nos pontos cruciais, está mais próxima da língua falada do que da forma de expressão dos outros grandes poetas gregos de seu tempo”. Citando Haroldo de Campo, Trajano Vieira assinala que o “coloquialismo” de Kaváfis “faz lembrar a dicção de Carlos Drummond de Andrade”. (Paidós, 277 páginas, tradução de Carles Miralles) Leia o poema “À espera dos bárbaros”, na tradução de Haroldo de Campos: “— Que esperamos reunidos na ágora?//É que hoje os bárbaros chegam.//— Por que tanta abulia no Senado?/Por que assentam os Senadores? Por que não ditam normas?//Porque os bárbaros chegam hoje./Que normas vão editar os Senadores?/Quando chegarem, os bárbaros ditarão as normas.//— Por que o Autocrátor levantou-se tão cedo/e está sentado frente à Porta Nobre da cidade/posto em seu trono, portanto insígnias e coroa?//Porque os bárbaros chegam hoje. E o Autocrátor espera receber/o seu chefe. Mais do que isto, predispôs/para ele o dom de um pergaminho. Ali/fez inscrever profusos títulos e nomes sonoros.//— Por que nossos dois cônsules e os pretores saíram/esta manhã com togas rubras, com finos bordados de agulha?/Por que essas braçadeiras que portam, pesadas de ametistas,/e os anéis dactílicos lampejando reflexos de esmeralda?/Por que ostentam hoje os cetros preciosos,/esplêndido lavor de cinzel, amálgama de ouro e prata?//Porque os bárbaros chegam hoje,/e toda essa parafernália deslumbra os bárbaros.//— Por que nossos bravos tributos não acodem/como sempre, a blasonar seu verbo, a perorar seus temas?//Porque os bárbaros chegam hoje,/e eles desprezam a oratória e a logorreia.//— Por que de repente essa angústia,/esse atropelo? (Todos os rostos de súbito sérios!)/Por que rápidas se esvaziam ruas e praças/e os antes reunidos retornam atônitos às casas?//Porque a noite chegou e os bárbaros não vieram./E pessoas recém-vindas da zona fronteiriça/murmuram que não há mais bárbaros.//E nós, como vimos passar sem os bárbaros?/Essa gente não rimava conosco, mas já era uma solução.” José Paulo Paes e Ísis Borges da Fonseca preferem, em vez de Autocrátor, a palavra imperador, com inicial minúscula.