40 brincadeiras que só fazem sentido para quem cresceu nos anos 1980 e 90

1 — Jogo do bafo

Os jogadores reúnem-se em torno de figurinhas ou cartas no chão. Em seguida, devem bater com a mão na pilha, de maneira que o bafo da mão faça virar o maior número de figurinhas. Ganha quem virar mais cartas ou figurinhas.

2 — Taco ou Bete

Jogo em que os participantes se dividem em duas equipes. Cada equipe possui um “taco” (bastão) e o objetivo é lançar a bola para derrubar o alvo dos oponentes, que está a uma certa distância, e pegar a bola antes que o time adversário derrube seu alvo.

3 — Cabo de guerra

Em um campo delimitado, duas equipes de igual número seguram cada uma numa extremidade de uma corda. Ganha a equipe que conseguir puxar a corda a tal ponto que um jogador da equipe contrária cruze a linha central.

4 — Queimada

Os jogadores se dividem em duas equipes e o objetivo é acertar os jogadores do time adversário com uma bola, sem ser atingido. Aquele que for atingido pela bola está fora da partida, e o jogo continua até que todos os jogadores de uma equipe estejam fora.

5 — Pular corda

Dois jogadores seguram cada um uma extremidade de uma corda longa e a giram, enquanto um ou mais participantes pulam a corda, um de cada vez ou todos ao mesmo tempo.

6 — Telefone sem fio

Os jogadores formam uma linha ou círculo. O primeiro jogador começa sussurrando uma mensagem no ouvido do próximo jogador, que por sua vez repassa a mensagem ao seguinte, e assim por diante, até o último jogador, que anuncia a mensagem que recebeu.

7 — Bobinho

Jogo em que um jogador (o “bobinho”) tenta interceptar a bola enquanto os demais jogadores passam a bola entre si, sem deixar que o “bobinho” a pegue.

8 — Gato mia

Em um ambiente onde todos possam se esconder, o jogador que é o “gato” se esconde enquanto os demais procuram. O “gato” deve emitir miados para dar pistas do seu esconderijo.

9 — Pular elástico

Dois jogadores ficam parados, um de frente para o outro, com um elástico esticado em volta de seus tornozelos, formando uma espécie de corda paralela ao chão. Um terceiro jogador deve então pular o elástico de diversas maneiras, sem tocar nele.

10 — Pique-esconde

Um jogador é escolhido para ser o “pegador” e conta até um número estabelecido enquanto os demais jogadores se escondem. O “pegador” então procura os escondidos e o primeiro a ser encontrado passa a ser o próximo “pegador”.

11 — Pique-pega

Um jogador é escolhido para ser o “pegador” e deve correr atrás dos demais jogadores, que tentam evitar ser pegos. Se um jogador é tocado pelo “pegador”, passa a ser o novo “pegador”.

12 — Adedonha ou Stop

Jogo em que os participantes devem preencher uma tabela com categorias diversas (nomes, cidades, animais, etc.), com palavras que iniciem com a mesma letra, definida aleatoriamente. Quando um dos participantes completa todas as categorias, grita “Stop”, e todos devem parar de escrever.

13 — Salve Bandeira ou Bandeirinha

Dois times, cada um em seu campo, têm o objetivo de capturar a bandeira do time adversário e trazê-la para o seu campo sem ser tocado.

14 — Cinco Marias

Jogo que consiste em jogar ao alto cinco pedrinhas ou saquinhos pequenos e pegá-los de diversas maneiras, realizando uma sequência de movimentos sem deixar cair nenhum.

15 — Amarelinha

Desenho feito no chão com giz ou pedra, em que o jogador deve pular com um pé só nos quadrados individuais e com os dois pés nos quadrados duplos, jogando uma pedra que não pode cair nas linhas do desenho nem no quadrado onde o jogador está.

16 — Bolinha de gude ou bolita

Jogo em que se atira uma bolinha com o dedo tentando acertar outras bolinhas dentro de um círculo ou tentando passar por um percurso pré-definido.

17 — Detetive, vítima e assassino

Jogo em que são distribuídos papéis de detetive, assassino e vítimas. O assassino deve piscar discretamente para as vítimas para “matá-las”, o detetive deve tentar descobrir quem é o assassino, e as vítimas, ao serem “mortas”, devem dramatizar sua morte.

18 — Cantigas de roda

Os participantes formam uma roda e cantam canções populares, podendo acompanhar a música com danças e representações.

19 — Bexiga d’água

Jogo em que os participantes enchem bexigas com água e as arremessam uns contra os outros, tentando molhar os demais.

20 — Coelhinho sai da toca

Dois jogadores formam a “toca” dando as mãos, enquanto os demais correm e tentam passar por debaixo da toca sem serem tocados.

21 — Dança das cadeiras

Colocam-se cadeiras em círculo, em número menor do que o de participantes. Uma música toca e os jogadores devem andar ao redor das cadeiras. Quando a música para, todos devem tentar sentar-se, e quem ficar sem cadeira sai do jogo. Remove-se uma cadeira e a brincadeira continua até sobrar apenas uma cadeira e dois participantes.

22 — Pega varetas

Varetas coloridas e de diferentes pontuações são lançadas em uma superfície plana e cada jogador deve retirar uma vareta por vez, sem mover as demais. Se outra vareta for movida, a vez passa para o próximo jogador. Vence quem tiver o maior número de pontos ao final do jogo.

23 — Seu mestre mandou

Um jogador é o mestre e dá ordens aos demais, que só devem ser executadas quando precedidas da frase “seu mestre mandou”. Quem errar ou demorar a executar a ordem é eliminado.

24 — Mímica

Os participantes se dividem em duas equipes. Em cada turno, um jogador da equipe faz mímicas para que os outros adivinhem a palavra, frase ou tema escrito em um pedaço de papel. O time que adivinhar mais palavras no tempo determinado vence.

25 — Corrida de saco

Os jogadores entram em um saco (que pode ser de estopa, juta ou outro material) que deve ficar até a altura da cintura. O objetivo é pular dentro do saco até a linha de chegada. Vence quem chegar primeiro.

26 — Morto-vivo

Todos os jogadores ficam de pé, enquanto uma pessoa (o líder) comanda o jogo. Quando o líder grita “morto”, todos devem se abaixar, e quando ele grita “vivo”, todos devem se levantar. Quem cometer um erro é eliminado.

27 — Adoleta

Os participantes intercalam as mãos e cantam a música Adoleta. No final da música, o último a ter a mão batida sai do jogo. Continua-se até restar apenas um jogador, que é o vencedor.

28 — Fui à feira…

Um jogador começa dizendo “Fui à feira comprar…” e menciona um produto. O próximo jogador repete a frase, incluindo o produto anterior e acrescentando um novo. Os jogadores que errarem a sequência saem do jogo.

29 — A palavra é…

Um participante diz uma palavra e os outros devem cantar um trecho de uma música que contenha essa palavra. Quem não conseguir cantar em um tempo determinado é eliminado.

30 — Soltar pipa

Brincadeira ao ar livre que envolve soltar uma pipa, controlando sua direção e altura por meio de uma linha. Em algumas regiões, realizam-se competições de “cortar” a pipa do adversário, ou seja, fazer com que a linha da pipa adversária seja cortada.

31 — Jogo de damas

Jogo de tabuleiro para dois jogadores, que movem suas peças (12 para cada) com o objetivo de capturar ou imobilizar as peças do oponente.

32 — Cama de gato ou Brincadeira do barbante

Brincadeira que envolve um laço de corda que é passado e trançado entre os dedos de uma pessoa, formando figuras diferentes. Outra pessoa tenta desfazer a figura sem romper o laço e forma uma nova figura com o mesmo laço.

33 — Jogar dominó

Jogo de mesa em que os participantes precisam combinar as peças de acordo com o número de pontos. O objetivo é ser o primeiro a se livrar de todas as suas peças ou, em caso de bloqueio, ter o menor número de pontos.

34 — Pedra, papel e tesoura ou Jokenpô

Os jogadores escolhem entre pedra, papel ou tesoura e revelam sua escolha simultaneamente. A pedra vence a tesoura, a tesoura vence o papel e o papel vence a pedra. Em caso de escolhas iguais, o jogo é repetido.

35 — Passa anel

Neste jogo, os participantes sentam-se em um círculo com as palmas das mãos juntas e viradas para cima. Um deles é escolhido para ser o portador do anel e, enquanto finge passar o anel de mão em mão, de fato deixa o anel na mão de alguém sem que os demais percebam. Quando achar conveniente, o portador para e os demais têm que adivinhar em qual mão está o anel.

36 — Cabra-cega

Nesta brincadeira, um dos participantes é escolhido para ser a “cabra-cega” e tem os olhos vendados. O objetivo é tentar pegar os outros jogadores apenas utilizando o tato e o ouvido, enquanto os demais se movem pelo espaço tentando não ser pegos.

37 — Pé de lata

Para brincar de pé de lata, são amarradas cordas ou barbantes em latas de alumínio, criando uma espécie de estribo. O desafio é subir em cada lata, segurando as cordas, e tentar andar equilibrando-se sobre elas, como se estivesse andando de pernas-de-pau.

38 — Montar cabana

Uma atividade muito divertida, sobretudo para as crianças, consiste em criar cabanas ou fortalezas usando materiais disponíveis, como lençóis, cobertores, almofadas, jornais ou até folhas de coqueiro. Estas estruturas improvisadas podem ser montadas dentro de casa, no jardim, ou em um parque.

39 — Jogar pião

Brincadeira tradicional que envolve habilidade e destreza. Os jogadores enrolam uma corda no pião, que é uma peça de formato cônico. Então, com um movimento rápido, a corda é puxada fazendo com que o pião gire em alta velocidade no chão. O objetivo pode ser manter o pião girando por mais tempo, direcioná-lo para um alvo, ou derrubar piões adversários.

40 — Girar e rebolar com bambolê

Brincadeira em que os participantes colocam o bambolê ao redor da cintura e o movem girando o corpo. O objetivo é manter o bambolê girando ao redor da cintura pelo maior tempo possível sem deixá-lo cair no chão. Além de divertida, esta atividade ajuda a melhorar a coordenação motora e o ritmo corporal.