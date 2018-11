10 livros feministas essenciais

A Biblioteca Pública de Nova York selecionou algumas obras fundamentais para refletir sobre as conquistas das mulheres e suas contribuições para a história e sociedade. A seleção de Lynn Lobash, gerente do departamento de serviços ao leitor da Biblioteca, reúne “livros influentes da história do feminismo, essenciais para entender o movimento pelos direitos das mulheres”. Alguns destaques são “Um Teto Todo Seu” (1929), de Virginia Woolf; “O Feminismo é Para Todo Mundo: Políticas Arrebatadoras” (2000), de bell hooks; e “Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade” (1990), de Judith Butler. Os comentários são adaptados das sinopses das editoras.

Um Teto Todo Seu (1929), Virginia Woolf Baseado em palestras proferidas por Virginia Woolf nas faculdades de Newham e Girton em 1928, o ensaio “Um Teto Todo Seu” é uma reflexão acerca das condições sociais da mulher e a sua influência na produção literária feminina. A escritora pontua em que medida a posição que a mulher ocupa na sociedade acarreta dificuldades para a expressão livre de seu pensamento.

O Segundo Sexo (1949), Simone de Beauvoir Em sua obra-prima, Simone de Beauvoir aborda os fatos e os mitos sobre a mulher numa reflexão ampla, analisando a condição da mulher em todas as suas dimensões: sexual, psicológica, social e política. Uma obra fundamental, que inaugurou um novo modelo de pensamento sobre a mulher na sociedade e consagrou Beauvoir na filosofia mundial.

A Mística Feminina (1963), Betty Friedan O livro lançou o movimento feminista contemporâneo, e, com isso, transformou permanentemente a tessitura social dos Estados Unidos e de muitos outros países. Com uma análise das questões que afetaram a vida das mulheres nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, Betty Friedan elaborou uma das teorias mais lidas e questionadas do século 20.

Les Guérillères (1969), Monique Wittig Outro dos textos feministas mais lidos do século 20, e o romance mais popular de Monique Wittig, “Les Guérillères”, narra um ataque à linguagem e aos corpos dos homens por uma tribo de mulheres guerreiras. Curiosamente, entre as armas mais poderosas das mulheres contra os seus adversários está o riso, mas elas também os ameaçam com balas.

A Mulher Eunuco (1970), Germaine Greer A publicação de “A Mulher Eunuco” foi um evento marcante, que causou muita ira, mas também criou uma onda de reconhecimento de que a liberação sexual é a chave para a libertação das mulheres. Hoje, a abrasadora avaliação de Greer sobre as desigualdades enfrentadas pelas mulheres na sociedade é um dos mais importantes registros históricos feminista.

Política Sexual (1970), Kate Millett Considerado um clássico da literatura feminista, o livro aborda a tese desenvolvida por Millett durante o doutorado, na Universidade de Colúmbia. Ele é dividido em três partes: a primeira sobre o aspecto político do sexo, a segunda sobre as relações sexuais tradicionais, e a terceira sobre o trabalho de autores representativos da época como D. H. Lawrence, Henry Miller, Norman Mailer e Jean Genet.

A Irmã Outsider (1984), Audre Lorde Em quinze ensaios e discursos, Audre Lorde aborda questões variadas, como o sexismo, o racismo, o preconceito etário, a homofobia e o preconceito de classe. Além disso, a autora aponta as diferenças sociais entre os indivíduos como veículo de ação e mudança. Sua prosa é incisiva, inflexível e lírica, com duras críticas, mas, em última análise, oferecendo mensagens de esperança.

O Mito da Beleza (1990), Naomi Wolf A jornalista Naomi Wolf afirma que o culto à beleza e à juventude da mulher é estimulado pelo patriarcado e atua como mecanismo de controle social para evitar que sejam cumpridos os ideais feministas de emancipação intelectual, sexual e econômica conquistados a partir dos anos 1970. A autora confronta a indústria da beleza, tocando em assuntos difíceis, como distúrbios alimentares e mentais, desenvolvimento da indústria da cirurgia plástica e da pornografia.

Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade (1990), Judith Butler Neste livro inspirador, que funda a Teoria Queer, Judith Butler apresenta uma crítica contundente a um dos principais fundamentos do movimento feminista: a identidade. Para Butler, não é possível que exista apenas uma identidade: ela deveria ser pensada no plural, e não no singular. Ou ainda, não é possível que haja a libertação da mulher, a menos que primeiro se subverta a identidade de mulher.