Uma foto por dia desde 1995

O Astronomy Picture of the Day Archive é o maior acervo de fotografias espaciais da internet. O projeto, mantido pela Nasa e pela Universidade Tecnológica de Michigan e coordenado pelos astrônomos Robert Nemiroff e Jerry Bonnell, faz um registro diário do Sistema do Solar desde 16 de junho de 1995 até a data atual. São mais de oito mil imagens arquivadas por data e divididas entre estrelas, galáxias, cometas e planetas. Cada imagem traz uma curta explicação escrita por um astrônomo. Todas as imagens que compõem o acervo são creditadas ao proprietário ou instituição de origem. Algumas das imagens são protegidas por direitos autorais e seu uso depende de autorização dos proprietários. As imagens da NASA são de domínio público e podem ser usadas livremente, desde que seguida as diretrizes de uso de mídia previstas no site.

