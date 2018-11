Brian May, Freddie Mercury, John Deacon e Roger Taylor se uniram em 1970 para formar o que viria a ser uma das maiores lendas do rock em todos os tempos, a banda Queen. Nos primeiros anos, o sucesso parecia algo inalcançável, mas a partir de 1974 o grupo ganhou popularidade no Reino Unido e fora dele. Além de verdadeiros hinos que marcaram gerações, como “Bohemian Rhapsody” (1975), “You’re My Best Friend” (1976), “We Are the Champions” (1977) e “I Want to Break Free” (1984), as inovações do grupo em shows e videoclipes ajudaram a transformar o rock no gênero musical que conhecemos hoje.

A voz marcante e única de Freddie Mercury e a quebra de paradigmas promovidas pelo vocalista, ao lado dos companheiros de banda, também fizeram história. Em homenagem ao grupo, o jornal inglês “The Guardian” elaborou um ranking com as suas 50 melhores músicas, que se transformaram em hits no Reino Unido quando foram lançadas. A seleção é do crítico de música Dave Simpson. A Bula criou uma playlist no Spotify com todas as faixas do ranking. Para ouvi-la é necessário possuir registro e realizar login. O serviço possui opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: As 50 melhores músicas do Queen

50 — The Miracle (1989) 49 — The Invisible Man (1989) 48 — Scandal (1989) 47 — Body Language (1982) 46 — Headlong(1991) 45 — No One But You (Only the Good Die Young) (1998) 44 — Heaven for Everyone (1995) 43 — Friends Will Be Friends (1986) 42 — Breakthru (1989) 41 — It’s a Hard Life (1984) 40 — Las Palabras de Amor (the Words of Love) (1982) 39 — Thank God It’s Christmas (1984) 38 — I’m Going Slightly Mad (1991) 37 — Flash (1980) 36 — Innuendo (1991) 35 — A Winter’s Tale (1995) 34 — Back Chat (1982) 33 — Let Me Live (1996) 32 — You Don’t Fool Me (1996) 31 — Hammer to Fall (1984) 30 — Save Me (1980) 29 — A Kind of Magic (1986) 28 — I Want It All (1989) 27 — Play the Game (1980) 26 — One Vision (1985) 25 — Good Old Fashioned Lover Boy (1977) 24 — Too Much Love Will Kill You (1996) 23 — Keep Yourself Alive (1973) 22 — The Show Must Go On (1991) 21 — Fat Bottomed Girls (1978) 20 — Bicycle Race (1978) 19 — Now I’m Here (1975) 18 — These Are the Days of Our Lives(1991) 17 — Crazy Little Thing Called Love (1979) 16 — Tie Your Mother Down (1977) 15 — Who Wants to Live Forever (1986) 14 — I Want to Break Free (1984) 13 — Spread Your Wings (1978) 12 — Love of My Life (ao vivo de Festhalle Frankfurt, 2 de fevereiro de 1979) (1979) 11 — We Are the Champions (1977) 10 — Somebody to Love (1976) 9 — You’re My Best Friend (1976) 8 — We Will Rock You (1977) 7 — Don’t Stop Me Now (1979) 6 — Another One Bites the Dust (1980) 5 — Seven Seas of Rhye (1974) 4 — Radio Ga Ga (1984) 3 — Killer Queen (1974) 2 — Under Pressure (com David Bowie) (1981) 1 — Bohemian Rhapsody (1975)

