Os 50 melhores filmes de 2018 até agora, classificados do pior ao melhor

1 — Avengers: Guerra Infinita, Anthony Russo e Joe Russo



Thanos é um supervilão sem precedentes, que decide reunir todas as seis pedras infinitas, joias cósmicas extremamente poderosas, para controlar o destino do universo. Os Vingadores, então, juntam as suas forças com os Guardiões da Galáxia para tentar impedi-lo. Contudo, Thanos é muito mais poderoso do que os heróis poderiam imaginar, e enfrentá-lo pode gerar perdas inimagináveis.