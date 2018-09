Wikipédia lidera criação de acervo digital do Museu Nacional com milhões de imagens

O incêndio que atingiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em setembro de 2018, resultou em perdas de grandes proporções para a cultura e a preservação histórica nacional. A maior parte do acervo de 20 milhões de peças, contendo fósseis, múmias a registros de línguas indígenas brasileiras que não são mais faladas, pode ter sido perdida para sempre. Para ajudar a diminuir o estrago, na medida do possível, a plataforma “Wikipédia” decidiu liderar esforços para a criação de um arquivo de imagens dos artefatos do museu, uma espécie de acervo digital tardio.

A executiva da Wikimedia Foundation, Katherine Maher, fez um apelo para que pessoas de todo o mundo se juntassem à causa, para “ajudar o mundo a se recuperar de uma tragédia coletiva”, também chamada por ela de “perda devastadora de 200 anos de história”. Pessoas de todo o mundo que já visitaram o museu estão convidadas a enviar os registros para a Wikimedia Commons. Basta acessar o site, clicar na opção “Uploud” disponível do lado direito da tela, criar uma conta, e enviar as fotos. Há ainda um campo destinado a criar um título, descrever o que a foto mostra e adicionar uma categoria, que deve ser: “Museu Nacional, Rio de Janeiro”.

Milhares de fotos já foram enviadas, mas poucas possuem informações que permitam a identificação, o que ficará a cargo de pesquisadores, acadêmicos e editores experientes da Wikipédia. O Museu Nacional também iniciou a campanha paralela de captação de imagens, que podem ser enviadas no site institucional. Ao acessar a página há três campos, um destinado ao nome, outro ao e-mail e o terceiro para o carregamento de arquivos.