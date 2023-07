O Museu do Fado, localizado na cidade de Lisboa, convida entusiastas da música e da cultura a mergulharem no coração pulsante da herança portuguesa, o fado, por meio de sua coleção digital. O acervo inclui mais de 6 mil canções históricas, abrangendo o período de 1900 a 1950, uma época crucial na evolução do fado, quando seu apelo se estendeu além das fronteiras regionais de Portugal, alcançando um público global.

Para acessar este tesouro de canções, basta visitar o arquivo sonoro digital, um projeto meticulosamente organizado pelo Museu do Fado. O acervo oferece duas opções de pesquisa simples, porém eficazes: busca por nome do intérprete ou pelo título da música, ambas organizadas em ordem alfabética.

Originado nas sinuosas ruas de Lisboa no século 19, o fado é normalmente executado por um único vocalista, acompanhado pela melodia cativante da viola, uma guitarra clássica, e da inconfundível guitarra portuguesa. Estas canções inicialmente eram de autoria anônima, transmitidas oralmente de geração para geração, infiltrando-se no tecido cultural de Lisboa. Eventualmente, o fado encontrou seu caminho para os eventos culturais da cidade, notavelmente o carnaval, e foi integrado ao Teatro de Revista, um gênero dramático popular em Lisboa.

A década de 1930 marcou uma virada significativa para o fado, com o surgimento das primeiras companhias fadistas, profissionalizando e ampliando o alcance desse estilo musical. Em pouco tempo, o fado reverberou nas ondas do rádio, conquistando audiências não apenas em Portugal, mas também ao redor do mundo. O fado recebeu a sua devida honra como parte integral do patrimônio cultural português nos anos 1980 e, em 2011, foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Acesse o link para explorar o incrível acervo do Museu do Fado, que disponibiliza mais de 6 mil canções históricas lançadas entre 1900 e 1950: 6 mil canções: a maior coleção de Fado do mundo está disponível online e gratuitamente