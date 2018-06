Os 100 livros que mudaram a história, segundo a BBC

A BBC Cultura pediu a especialistas de 35 países que indicassem cinco narrativas ficcionais que abalaram o curso da história. Ao todo, 108 escritores, pesquisadores, jornalistas, críticos e tradutores foram ouvidos. Os livros e as histórias mais mencionados por eles foram reunidos em uma lista. Além de obras clássicas da literatura universal, foram lembrados contos folclóricos e poemas. De acordo com o veículo, não se trata de uma lista definitiva, apenas de um ponto inicial de um diálogo sobre o porquê de algumas narrativas perdurarem ao longo dos séculos. Alguns destaques da seleção são “Odisseia” (Séc. 8 a.C.), de Homero, que ocupa a primeira colocação; “A Cabana do Pai Tomás” (1852), de Harriet Beecher Stowe, em segundo lugar; e “Frankenstein” (1818), de Mary Shelley, na terceira posição.

1 — Odisseia (Séc. 8 a.C.), Homero 2 — A Cabana do Pai Tomás (1852), Harriet Beecher Stowe 3 — Frankenstein (1818), Mary Shelley 4 — 1984 (1949), George Orwell 5 — O Mundo se Despedaça (1958), Chinua Achebe 6 — As Mil e Uma Noites (Séc. 8 ao 18), vários autores 7 — Dom Quixote (1605-1615), Miguel de Cervantes 8 — Hamlet (1603), William Shakespeare 9 — Cem Anos de Solidão (1967), Gabriel García Márquez 10 — Ilíada (Séc. 8 a.C), Homero 11 — Amada (1987), Toni Morrison 12 — A Divina Comédia (1308-1320), Dante Alighieri 13 — Romeu e Julieta (1597), William Shakespeare 14 — Epopeia de Gilgamesh (Séc. 22 a.C ao séc.10 a.C.), autor desconhecido 15 — Série Harry Potter (1997-2007), JK Rowling 16 — O Conto da Aia (1985), Margaret Atwood 17 — Ulysses (1922), James Joyce 18 — A Revolução dos Bichos (1945), George Orwell 19 — Jane Eyre (1847), Charlotte Brontë 20 — Madame Bovary (1856), Gustave Flaubert 21 — Romance dos Três Reinos (1321-1323), Luo Guanzhong 22 — Jornada ao Oeste (1592), Wu Cheng’en 23 — Crime e Castigo (1866), Fyodor Dostoyevksy 24 — Orgulho e Preconceito (1813), Jane Austen 25 — Margem da Água (1589), Shi Nai’an 26 — Guerra e Paz (1865-1867), Lev Tolstoy 27 — O Sol é Para Todos (1960), Harper Lee 28 — Vasto Mar de Sargaços (1966), Jean Rhys 29 — Fábulas de Esopo (séc.620 a.C. ao séc.680 a.C.), Esopo 30 — Cândido, ou O Otimismo (1759), Voltaire 31 — Medeia (431 a.C.), Eurípides 32 — Mahabharata (séc. 4 a.C.), Vyasa 33 — Rei Lear (1608), William Shakespeare 34 — Genji Monogatari (1021), Murasaki Shikibu 35 — Os Sofrimentos do Jovem Werther (1774), Johann Wolfgang von Goethe 36 — O Processo (1925), Franz Kafka 37 — Em Busca do Tempo Perdido (1913-1927), Marcel Proust 38 — Morro dos Ventos Uivantes (1847), Emily Brontë 39 — Homem Invisível (1952), Ralph Ellison 40 — Moby Dick (1851), Herman Melville 41 — Seus Olhos Viam Deus (1937), Zora Neale Hurston 42 — Ao Farol (1927), Virginia Woolf 43 — A Verdadeira História de AQ (1921-1922), Lu Xun 44 — Alice no País das Maravilhas (1865), Lewis Carroll 45 — Anna Kariênina (1873-1877), Lev Tolstói 46 — Coração das Trevas (1899), Joseph Conrad 47 — Monkey Grip (1977), Helen Garner 48 — Mrs Dalloway (1925), Virginia Woolf 49 — Édipo Rei (429 a.C.), Sófocles 50 — A Metamorfose (1915), Franz Kafka 51 — Oresteia (séc.5 a.C.), Ésquilo 52 — Cinderela (autor e data desconhecidos) 53 — Uivo e Outros Poemas (1956), Allen Ginsberg 54 — Os Miseráveis (1862), Victor Hugo 55 — Middlemarch (1871-1872), George Eliot 56 — Pedro Páramo (1955), Juan Rulfo 57 — Amantes Borboletas (autor e data desconhecidos) 58 — Os Contos de Cantuária (1387), Geoffrey Chaucer 59 — Panchatantra (300 a.C.), Vishnu Sharma 60 — Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), Machado de Assis 61 — Primavera da Srta. Jean Brodie (1961), Muriel Spark 62 — The Ragged-Trousered Philanthropists (1914), Robert Tressell 63 — Canção de Lawino (1966), Okot p’Bitek 64 — O Carnê Dourado (1962), Doris Lessing 65 — Os Filhos da Meia-Noite (1981), Salman Rushdie 66 — Nervous Conditions (1988), Tsitsi Dangarembga 67 — O Pequeno Príncipe (1943), Antoine de Saint-Exupéry 68 — O Mestre e Margarida (1967), Mikhail Bulgakov 69 — Ramáiana (Séc.11 a.C.), Valmiki 70 — Antígona (441 a.C.), Sófocles 71 — Drácula (1897), Bram Stoker 72 — A Mão Esquerda da Escuridão (1969), Ursula K. Le Guin 73 — Um Conto de Natal (1843), Charles Dickens 74 — América (1980), Raúl Otero Reiche 75 — Diante da Lei (1915), Franz Kafka 76 — Children of Gebelawi (1967), Naguib Mahfouz 77 — Il Canzoniere (1374), Petrarca 78 — Kebra Nagast (1322), Vários autores 79 — Mulherzinhas (1868-1869), Louisa May Alcott 80 — Metamorfoses (8 d.C.), Ovídio 81 — Omeros (1990), Derek Walcott 82 — Um Dia na Vida de Ivan Denisovich (1962), Alexander Soljenítsin 83 — Orlando: Uma biografia (1928), Virginia Woolf 84 — A Serpente e o Arco-íris (lenda indígena australiana, data e autor desconhecidos) 85 — Foi Apenas um Sonho (1961), Richard Yates 86 — Robinson Crusoé (1719), Daniel Defoe 87 — Canção de Mim Mesmo (1855), Walt Whitman 88 — As Aventuras de Huckleberry Finn (1884), Mark Twain 89 — As Aventuras de Tom Sawyer (1876), Mark Twain 90 — O Aleph (1945), Jorge Luis Borges, 91 — O Camponês Eloquente (história egípcia antiga, data e autor desconhecidos) 92 — A Roupa Nova do Rei (1837), Hans Christian Andersen 93 — A Selva (1906), Upton Sinclair 94 — The Khamriyyat (séc.9), Abu Nuwas, 95 — Marcha de Radetzky (1932), Joseph Roth 96 — O Corvo (1845), Edgar Allan Poe 97 — Os Versos Satânicos (1988), Salman Rushdie 98 — A História Secreta (1992) Donna Tartt 99 — Um dia de Neve (1962), Ezra Jack Keats 100 — Toba Tek Singh (1955), Saadat Hasan Manto