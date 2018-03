15 filmes inteligentes para ver na Netflix

A Netflix possui um grande acervo de filmes e séries, mesmo assim, decidir qual título assistir nem sempre é uma tarefa fácil. Afinal, a classificação por gêneros: comédia, horror, drama, não é suficiente para usuários indecisos. Pensando nisso, a Bula vasculhou o catálogo do serviço de streaming e selecionou alguns filmes bastante elogiados pela crítica e que conseguiram conquistar popularidade entre os espectadores. Os títulos têm em comum roteiros inteligentes, com tramas surpreendentes e bem arquitetadas. Alguns destaques são: “Já não me Sinto em Casa Nesse Mundo” (2017), de Macon Blair; “Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres” (2011), de David Fincher; e “Old Boy” (2003), de Chan-wook Park. Os filmes estão organizados em ordem decrescente de acordo com o ano de lançamento.

Já não me Sinto em Casa Nesse Mundo (2017), Macon Blair

Distribuído pela Netflix, o filme policial marca a estreia do diretor Macon Blair. Ele conta a história de Ruth, que passa a viver com o propósito de rastrear ladrões depois de ter seu computador e os talheres de prata que herdou da avó roubados. Para isso, ela conta com a ajuda de seu vizinho detestável, Tony. Porém, a dupla logo percebe que está se envolvendo com algo muito pior do que imagina.

O Presente (2015), Joel Edgerton

O filme é centrado no casal Simon e Robyn. Felizes com a união recente, as suas vidas sofrem uma reviravolta quando Simon reencontra Gordo, um antigo colega da escola. O homem traz à tona alguns segredos que o jovem marido escondia. Robyn se espanta com a descoberta e percebe que não conhece o seu companheiro tão bem quanto pensava, sentindo-se cada vez mais insegura na presença dele.

Complicações do Amor (2014), Charlie McDowell

Ethan e Sophie estão casados há muitos anos, no entanto, o relacionamento começa a passar por uma profunda crise. Tentando recuperar a proximidade de antes, eles decidem fazer uma viagem durante um fim de semana. O que deveria ser apenas uma oportunidade de tudo voltar a ser como antes, se transforma em algo que o casal jamais poderia imaginar.

Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014)

Andrew é um jovem baterista que sonha em se tornar uma lenda da música para a sua geração, assim como Buddy Rich, seu grande ídolo. O rapaz, então, consegue entrar para a orquestra da maior escola de música dos Estados Unidos. Contudo, ele começa a enfrentar uma relação difícil com o maestro local, Terence Fletcher, que faz Andrew transformar seu sonho em obsessão. A situação complicada coloca o garoto em uma série de riscos.

O Ano Mais Violento (2014), J.C. Chandor

Em 1981, Nova York sofre um dos invernos mais violentos de sua história. É nesse cenário que o imigrante Abel Morales e a sua esposa Anna tentam sobreviver a duras penas, prosperando em seus negócios. No entanto, eles não conseguem escapar da corrupção e brutalidade que dominam a região. Mesmo assim, Abel permanece disposto a não se render à ilegalidade, mesmo que para isso tenha que enfrentar situações cada vez mais difíceis.

O Maravilhoso Agora (2013), James Ponsoldt

Sutter Keely é um homem que não se preocupa com o dia de amanhã. Ele não concluiu os estudos e está sempre bêbado e a procura de diversão. Além disso, ele não consegue manter um relacionamento amoroso. Um dia, ele é rejeitado mais uma vez por uma pretendente, e acorda em um gramado ao lado de Aimee Finicky. A garota solitária que adora ficção científica pode mudar a vida de Keely para sempre.

Argo (2012), Ben Affleck

Conflitos políticos no Irã desencadeiam protestos contra os americanos. Em um deles, a embaixada dos Estados Unidos no Teerã é atacada. Apenas seis diplomatas americanos conseguem escapar com vida, se escondendo na casa de um embaixador canadense. Em busca de uma maneira de retirá-los em segurança do país, a CIA decide simular a gravação de um filme em terras iranianas para colocar em prática uma operação de resgate dos diplomatas.

Looper: Assassinos do Futuro (2012), Rian Johnson

Em 2044, as viagens no tempo já são possíveis, mas foram proibidas pela lei. A ilegalidade, entretanto, não impede que o recurso seja utilizado pela máfia, que envia loopers, assassinos de uma organização criminosa, para eliminar seus inimigos. Um dos assassinos é Joe, que recebe uma missão inesperada: ele precisa matar a versão mais velha de si mesmo, que foi trazida em uma viagem no tempo depois de se tornar uma ameaça para a máfia no futuro.

Millennium: Os Homens que não Amavam as Mulheres (2011), David Fincher

A jovem Harriet Vanger desapareceu há 36 anos, quando ainda era uma adolescente. Sem encontrar pistas, a polícia jamais descobriu o que houve com a garota. No entanto, o seu tio Henrik Vanger está decidido a tirar a história a limpo e contrata o jornalista investigativo Mikael Bomkvist para esclarecer o caso. Para cumprir a missão, Bomkvist pede ajuda a Lisbeth Salander, uma detetive particular incontrolável.

Inimigos Públicos (2009), Michael Mann

Apesar de ser um criminoso violento, o especialista em assaltos a bancos John Dillinger atrai a opinião pública ao seu favor. Ele se justifica afirmando retirar dinheiro das instituições financeiras que roubam o povo. Cansado da situação, o burocrata J. Edgar Hoover fica obcecado por prender John, colocando-o como o inimigo número um do FBI. Além disso, Hoover contrata o implacável policial Melvin Purvis para ajudar na captura do assaltante.

Sarkar (2005), Ram Gopal Varma

O filme é considerado por alguns críticos uma versão indiana de “O Poderoso Chefão”. Ele é centrado em Sarkar, um gângster que utiliza meios ilícitos, mas politicamente corretos, para conseguir o que deseja. Tudo se complica quando um político morre, e a suspeita recai sobre o chefe do crime. Para piorar a situação, um dos filhos de Sarkar assassina um ator, tornando o futuro da família ainda mais incerto.

Old Boy (2003), Chan-wook Park

Oh Dae-su é um homem casado e pai de uma garotinha de 3 anos. Um dia, ele é levado a uma delegacia alcoolizado. Ao sair de lá telefona para casa de uma cabine telefônica e, em seguida, desaparece. A única pista de seu paradeiro é um presente de aniversário que ele havia comprado para a filha. Pouco depois, o homem acorda preso em um quarto de hotel, onde há apenas uma TV. Ele descobre pelo noticiário que é procurado pelo assassinato de sua mulher e tenta entender o que aconteceu.

De Olhos Bem Fechados (1999), Stanley Kubrick

O último filme do diretor Stanley Kubrick é centrado em Bill Harford e sua esposa, a curadora de arte Alice. O casal vive uma vida perfeita, até que Alice confessa ter sentido atração por outro homem no passado. Bill fica desnorteado com as palavras da esposa, e sai pelas ruas de Nova York sem rumo. Algumas situações fazem com que ele acabe em uma reunião secreta, que pode alterar o seu destino para sempre.

Cassino (1995), Martin Scorsese

Sam Rothstein recebe a missão de administrar um cassino em Las Vegas, no início dos anos 1970. Para isso, ele conta com a ajuda do amigo Nicky Santoro. Juntos, eles conseguem transformar a casa de jogos em negócio de sucesso. No entanto, tudo pode mudar quando Sam se apaixona por Ginger, uma ex-prostituta capaz de dominar a todos, e que possui estranhas ligações.