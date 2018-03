De Super Mario a Pac-Man: mais de 4 mil games vintage para jogar online

O site de arquivos multimídia Internet Archive liberou mais de 4 mil jogos com gostinho de nostalgia para quem nasceu nos anos 1980 ou início dos 90. Trata-se de mais de 4 mil jogos clássicos do MS-DOS, como Pac-Man, Super Mario Bros, Prince of Persia, SimCity, Maniac Mansion, The Lost Vikings, Dizzy, The Incredible Machine, Aladdin, The Lion King, Jazz Jackrabbit e Dangerous Dave. O MS-DOS foi o sistema operacional pioneiro da Microsoft, que perdeu popularidade pouco antes da virada do milênio.

De acordo com o site, a coleção vintage inclui jogos de ação, estratégia, aventura e outros gêneros únicos. Para facilitar a busca, os games estão divididos de acordo com ano, idioma e criador. Além disso, é possível organizá-los pelo número de visualizações, título e data do arquivo. Os jogos mais populares são The Oregon Trail, que possui mais de 4 milhões de acessos e Prince of Persia, com mais de um milhão.

Tanto eles quanto os outros milhares de jogos da biblioteca multimídia estão disponíveis para jogar online e gratuitamente. Para isso, basta acessar a biblioteca do Internet Archive e escolher o game desejado. Uma nova página se abrirá com a opção “clique para começar”. A partir de então os dados do jogo são baixados automaticamente e ele é iniciado.

Clique no link para jogar: Mais de 4 mil games vintage para jogar online