As 20 melhores músicas da história do reggae

A Bula reuniu em uma lista as melhores canções do reggae de todos os tempos. A seleção foi inspirada em um ranking do radialista inglês Nick Wall, e reúne os grandes hinos do estilo musical. A primeira colocação é ocupada por “Exodus” (1977), interpretada pela banda ícone do reggae The Wailers. Já o segundo lugar ficou a cargo de “Black Woman” (1978), hit da também lendária Judy Mowatt; seguida de “Poor and Needy” (1983), de Misty in Roots. Além deles, outros artistas e bandas célebres cujas músicas ganharam destaque na lista são Burning Spear; Max Romeo; Ini Kamoze; The Natural Ites & The Realistics; Gregory Isaacs; Groundation; The Abyssinians; Dillinger; Johnny Clarke None Shall; Prince Far I; The Wailing Souls; Freddie McKay; Joseph Hill; e Desi Roots.

O reggae surgiu na Jamaica no fim da década de 1960, derivado do Ska e do Rocksteady, estilos muito populares no país à época. Na década seguinte, ele conquistou público em outros países, difundido principalmente por Bob Marley. No entanto, a consagração da popularidade internacional do ritmo ocorreu apenas em 1985, quando a categoria “Melhor Álbum de Reggae” foi incluída no Grammy Awards, o maior prêmio da indústria musical em língua inglesa.

Exodus (1977), Bob Marley & The Wailers Black Woman (1978), Judy Mowatt Poor and Needy (1983), Misty in Roots Marcus Garvey (1975), Burning Spear Valley of Jehosaphat (1973-1978), Max Romeo World-a-music (1984), Ini Kamoze Picture On The Wall (1985), The Natural Ites & The Realistics Babylon Too Rough (1975), Gregory Isaacs Freedom Taking Over (2003), Groundation Satta Massagana (1976), The Abyssinians Flat Foot Hustling (1976), Dillinger None Shall Escape The Judgement (1974), Johnny Clarke None Shall Wisdom (1978), Prince Far I Kingdom Rise Kingdom Fall (1981), The Wailing Souls Tribal Inna Yard (1983), Freddie McKay Niahbingi Tonight (2007), Joseph Hill Changing (1982), Desi Roots Fisherman (1977), The Congos Money Run Tings (1997), King General & Bush Chemists Ital Vital (1975-1979), Horace Andy

Clique no link para ouvir: As 20 melhores músicas da história do reggae