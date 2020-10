Os 29 lugares mais bonitos do Brasil

A Bula realizou uma enquete para saber quais são, segundo a opinião dos leitores, os 29 lugares mais deslumbrantes do país. A enquete considerou paisagens naturais, cidades históricas, monumentos e construções arquitetônicas. Entre os pontos turísticos mais votados, estão locais paradisíacos, como a Baía dos Golfinhos, localizada na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte; as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná; e o Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Já em relação a monumentos e construções arquitetônicas, os destaques foram o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro; o Instituto Inhotim, em Brumadinho, no estado de Minas Gerais; e as Ruinas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Os lugares estão listadas em ordem alfabética.

Galés de Maragogi, Maragogi, Alagoas As Galés são piscinas naturais próximas a orla de Maragogi. Ao todo são três áreas: as Galés principais, as piscinas das Toacas e Barra Grande. É possível conhecer as três em um passeio de barco. No entanto, as preferidas dos visitantes são as Galés Principais. Fotografia: Marco Ankosqui — MTUR

Morro do Pai Inácio, Palmeiras, Chapada Diamantina, Bahia Um dos atrativos da Chapada Diamantina que mais atrai turistas, o Morro do Pai Inácio possui uma altitude de 1120 metros. Apesar disso, ele é de fácil acesso. Quem se aventura por ele consegue desfrutar de uma das vistas mais deslumbrantes da chapada. Fotografia: Gleidson Santos — MTUR

Poço Azul, Nova Redenção, Chapada Diamantina, Bahia Também localizado na Chapada Diamantina, o Poço Azul é uma gruta de água cristalina. Nela é possível realizar mergulhos e atividades de flutuação com coletes. Além disso, também há uma estrutura com restaurantes e lanchonetes. Fotografia: Shutterstock

Duna do Pôr do Sol, Jijoca de Jericoacoara, Ceará A Duna de aproximadamente 30 metros é o local favorito dos turistas para assistir ao espetáculo do pôr do sol. Quando o sol começa a desaparecer, a duna muda de cor gradativamente: do amarelo ao rosa. Fotografia: Jade Queiroz — MTUR

Lagoa do Paraíso, Jijoca de Jericoacoara, Ceará Lagoa do Paraíso é um dos pontos mais procurados de Jericoacoara. O espelho d’água de água cristalina é cercado de areia fina. No local, há uma boa estrutura de bares e restaurantes. Outras atividades comuns são os passeios de buggy pelo local. Fotografia: Ksenia Ragozina — Shutterstock

Parque Pedra Azul, Domingos Martins, Espírito Santo O Parque Estadual da Pedra Azul possui uma área de 1.204 hectares e abriga dois cartões-postais do Espírito Santo: a Pedra Azul e a Pedra das Flores, imponentes formações rochosas com vegetação exuberante. Além de quatro trilhas, o parque possui um museu ecológico e um centro para visitantes. Fotografia: Marcelo Moryan — MTUR

Salto do Itiquira, Formosa, Goiás Localizado no Parque Municipal do Itiquira, o salto é a maior cachoeira da região Centro-Oeste, com 168 metros de altura. Ao longo da trilha até a base da queda, é possível avistar cascatas menores e nadar nas piscinas naturais em meio à vegetação. Fotografia: Augusto Miranda — MTUR

Vale da Lua, Chapada dos Veadeiros, Goiás O Vale da Lua é um dos pontos mais visitados na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. É constituído por um conjunto de formações rochosas que são atravessadas pelas águas do Rio São Miguel. O nome “Vale da Lua” vem da aparência, que lembra as crateras da superfície lunar. Fotografia: Augusto Miranda — MTUR

Lençóis Maranhenses, Barreirinhas, Maranhão O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é uma unidade de conservação brasileira de proteção à natureza. O seu principal atrativo são as dunas, cercadas por lagoas de água cristalina. Fotografia: Biaman Prado — MTUR

Gruta do Lago Azul, Bonito, Mato Grosso do Sul Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1978, a gruta do Lago Azul é uma das maiores cavernas inundadas do mundo. Durante um passeio por ela, é possível contemplar formações geológicas de milhares de anos. Fotografia: Flávio André — MTUR

Cânion de Furnas, Capitólio, Minas Gerais O Cânion de Furnas chama a atenção pela sua beleza e magnitude. Ele possui duas quedas de água com aproximadamente 20 metros de altura. Visto de cima, a paisagem é ainda mais deslumbrante. Fotografia: Shutterstock

Instituto Inhotim, Brumadinho, Minas Gerais O Instituto Inhotim é o maior centro de arte contemporânea a céu aberto do planeta. Além disso, a sua área enorme, que é cercada por um jardim botânico, possui uma grande coleção de espécies vivas. Fotografia: Pedro Vilela — MTUR

Ouro Preto, Minas Gerais Primeiro sítio declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, a cidade de Ouro Preto é conhecida pela arquitetura barroca, principalmente pelas igrejas, que exibem obras do artista Aleijadinho. Localiza-se em uma das principais regiões do chamado “Ciclo do Ouro”, que passa por várias cidades históricas. Fotografia: Pedro Vilela — MTUR

Cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Paraná Consideradas Patrimônio Natural da Humanidade, as Cataratas do Iguaçu são formadas por 275 quedas de água, localizadas entre o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e o Parque Nacional Iguazú em Misiones, na Argentina. Fotografia: Zig Koch — MTUR

Parque Tanguá, Curitiba, Paraná O Parque Tanguá foi inaugurado em 1996, em uma extensão de 235 mil metros quadrados. Ele preserva áreas verdes próximas à nascente do Rio Barigui. Além disso, possui dois lagos, um túnel artificial e uma cascata. Fotografia: Renato Soares — MTUR

Praia dos Carneiros, Tamandaré, Pernambuco Uma das praias menos movimentadas do litoral sul de Pernambuco é rodeada de um belo cenário de recifes, que formam piscinas naturais de água quente. Além disso, uma pequena igreja dedicada a São Benedito, construída no século 18, se destaca de frente ao mar de águas claras.

Morro Dois Irmãos, Fernando de Noronha, Pernambuco Na praia Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha, a vista que mais chama a atenção é o Morro Dois Irmãos, com uma formação rochosa que emerge do fundo do mar. A água que cerca as duas colinas possui diversos tons de azul, criando uma paisagem exuberante. Fotografia: Bruno Lima — MTUR

Porto de Galinhas, Ipojuca, Pernambuco Localizada no município de Ipojuca, a praia de Porto de Galinhas é considerada uma das mais bonitas do Brasil. Ensolarada durante quase todo o ano, possui piscinas naturais com águas claras e mornas. A areia branca e os coqueirais completam a paisagem paradisíaca. Fotografia: Walber Moura — MTUR

Cristo Redentor, Rio de Janeiro A estátua art déco que simboliza Jesus Cristo é um dos maiores símbolos da cidade do Rio de Janeiro. O monumento está localizado no morro do Corcovado, a mais de 700 metros acima do nível do mar. Fotografia: Bruna Prado — MTUR

Pão de Açúcar, Rio de Janeiro O complexo de morros localizado no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, é composto pelo Pão de Açúcar, Morro da Urca e Morro da Babilônia. Trata-se de um dos principais cartões postais da cidade, junto com a estátua do Cristo Redentor. Fotografia: Bruna Prado — MTUR

Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, Rio Grande do Norte A Baía dos Golfinhos é um destino excelente para quem busca descanso e contato com a natureza. O mar é tranquilo, e há poucas barracas na praia. Ela tem esse nome pela presença de golfinhos, que costumam nadar com os visitantes. Fotografia: Junior Santos — MTUR



Cascata do Caracol, Canela, Rio Grande do Sul Um dos cartões postais da cidade de Canela, na serra gaúcha, a Cascata do Caracol pode ser apreciada em mirantes localizados no Parque do Caracol, ou em passeios de bondinho, partindo do Parque da Serra. Fotografia: Renato Soares — MTUR

Ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul Declaradas Patrimônio Mundial da Unesco, as Ruínas de São Miguel das Missões formam o conjunto arquitetônico que restou do aldeamento jesuítica construído no local, no século 17. A igreja é um dos pontos turísticos mais famosos do Rio Grande do Sul. Fotografia: Jefferson Bernardes — MTUR

Monte Roraima, Uiramutã, Roraima Administrativamente, o monte Roraima é pertencente ao município de Uiramutã, em Roraima, mas geograficamente localiza-se na fronteira entre três países: Brasil, Guiana e Venezuela. Seu ponto mais alto atinge 2.810 metros de altitude. É um destino muito procurado pelos praticantes de trekking (trilhas). Fotografia: Shutterstock

Praia do Rosa, Garopaba, Santa Catarina Com apenas dois quilômetros de extensão, a faixa de areia clara é uma das mais impressionantes do litoral catarinense. Cercada de mata nativa, que abriga trilhas, ela é o destino preferido de pessoas que apreciam o contato com a natureza. Fotografia: Renato Soares — MTUR

Serra do Rio do Rastro, Lauro Müller, Santa Catarina O trajeto até o topo da serra é recheado de emoções, já que as subidas são íngremes e com curvas de 180°. Durante o trajeto, alguns mirantes oferecem a possibilidade de paradas para comtemplar a vista, que é de tirar o fôlego. Fotografia: Secretaria de Turismo de Lauro Müller

Cânion do Xingó, Canindé de São Francisco, Sergipe O Cânion do Xingó surgiu após a construção da Usina Hidrelétrica do Xingó, que causou o represamento das águas do Rio São Francisco. Navegando em pequenas embarcações é possível chegar ao centro dele, onde a vista é surpreendente. Fotografia: Cleverton Ribeiro — MTUR