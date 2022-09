43 músicas compostas por Friedrich Nietzsche

O pensador alemão Friedrich Nietzsche é conhecido em todo o mundo por suas ideias e reflexões sobre religião, moral, cultura e ciência. No entanto, a filosofia não era o seu único talento. Nietzsche também possuía paixão pela música, e chegou a criar 43 composições. Os músicos canadenses Lauretta Altman e Wolfgang Bottenberg, juntamente com o grupo Orpheus Singers of Montreal, executaram as partituras do filósofo. As gravações foram disponibilizadas em uma playlist no Spotify.

Da alegria à tranquilidade, do romantismo à tristeza, as composições de Nietzsche são bastante diversas. Algumas parecem ter saído dos hinos protestantes que ele cresceu ouvindo, já que era filho de um ministro luterano. Além do modo de vida, as músicas refletem também as diferentes fases etárias vividas pelo pensador, pois foram compostas ao longo de toda a sua vida. A primeira composição é datada de 1854, quando o filósofo tinha apenas dez anos, enquanto a última é de 1887, três antes de sua morte.

Para ouvir a playlist, basta acessá-la no aplicativo do Spotify. É necessário ter uma conta cadastrada e realizar login. O serviço possui uma versão de assinatura gratuita.