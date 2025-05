Os 10 livros mais vendidos no Brasil em 2025 (até agora) — quando ler muito não significa ler bem

Tempestade de Ônix (2023) — Rebecca Yarros

Ela sobreviveu ao que era considerado impossível. Carregando na pele cicatrizes e no sangue segredos que não ousa revelar, retorna à academia militar onde dragões e cavaleiros são treinados não apenas para a guerra, mas para resistir ao próprio mundo que os molda. A relação com seu dragão tornou-se mais do que um vínculo: é uma simbiose de força, medo e lealdade inquebrantável. Mas agora, as ameaças não estão apenas fora dos muros da academia. Conspirações se entrelaçam entre corredores e arquivos proibidos, desafiando tudo o que ela acreditava sobre seus aliados, sua missão e sua linhagem. O amor que parecia seguro é posto à prova por escolhas irreversíveis, pactos silenciosos e verdades enterradas sob o peso de mentiras institucionais. Ao seu redor, jovens guerreiros se armam com coragem, mas também com dúvidas — porque nesta nova guerra, não se combate apenas com aço ou fogo, mas com a certeza de que o inimigo pode estar ao lado. A protagonista amadurece, endurece, mas não se desumaniza. Cada batalha externa reflete uma batalha íntima: resistir à tentação da indiferença, proteger quem se ama, escolher quem se é diante do abismo. A narrativa combina ação intensa com tensão emocional crescente, explorando os limites da confiança, da identidade e do destino. Em meio à tempestade, ela não é apenas espectadora: é o raio que rompe o céu. Porque em um mundo onde ser fraco é sentença de morte, a força verdadeira está em saber quem se quer ser — mesmo que isso custe tudo.