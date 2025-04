Todos os 33 filmes lançados pela Netflix em 2025, classificados do melhor ao pior

Em 2025, a Netflix intensificou sua estratégia de produções originais e entregou uma das temporadas mais diversas e ambiciosas de sua história recente. Foram lançados romances sentimentais, thrillers explosivos, dramas existenciais, comédias de costumes e até ficções científicas de atmosfera sombria — cada um com sua própria estética, ritmo e proposta narrativa. A aposta em nomes consagrados dividiu espaço com o incentivo a talentos emergentes, numa tentativa clara de alcançar diferentes faixas etárias, gostos e geografias.

Com esse movimento, a plataforma reforçou sua posição como um dos principais polos criativos do audiovisual contemporâneo, mas também se expôs aos riscos típicos de quem produz em escala: algumas obras surpreenderam, emocionaram ou encantaram o público; outras passaram despercebidas ou ficaram aquém das expectativas, tanto artísticas quanto comerciais.

Para medir esse impacto com maior precisão, cruzamos as notas médias do IMDb e do Rotten Tomatoes — duas das principais referências internacionais quando se trata de avaliação crítica e repercussão popular. A junção desses critérios oferece uma visão mais equilibrada sobre o que funcionou e o que não conquistou espaço entre os lançamentos do ano.

A seguir, você confere todos os filmes originais da Netflix lançados em 2025, organizados do mais bem avaliado ao menos aclamado. Uma lista que revela, em ordem de destaque, os acertos, tropeços e surpresas de um catálogo que busca constantemente se reinventar num mercado onde relevância é questão de sobrevivência.

A Lista da Minha Vida — 7,0

Após a morte da mãe, uma jovem recebe como missão cumprir a lista de desejos que ela escreveu na adolescência. Cada desafio se torna uma lição de vida e um reencontro com suas raízes.

Os Dois Hemisférios de Lucca — 6,8



Uma mãe viaja com a família à Índia em busca de esperança para o filho com paralisia cerebral. Lá, um encontro com um médico local transforma não só a saúde do garoto, mas todo o sentido da jornada.

Viva os Noivos! — 6,4

Na noite do casamento, um casal é confundido com criminosos e precisa escapar de perseguidores armados. Entre fugas, revelações e adrenalina, a lua de mel vira uma prova de amor e sobrevivência.

História de Amor em Copenhague — 6,3

Um casal enfrenta o desafio da infertilidade e recorre a tratamentos médicos para realizar o sonho de ter um filho. A rotina e o amor são postos à prova quando tudo começa a desmoronar.

A Família Khumalo — 6,1



A rivalidade entre duas mulheres ricas vira caos quando seus filhos começam a namorar às escondidas. A guerra entre famílias transforma o bairro em um campo de batalha cômico.

O Truque do Amor — 6,1

Dois irmãos prestes a perder a casa armam um golpe para enganar uma herdeira solitária. Mas o plano se complica quando sentimentos verdadeiros começam a surgir, e a mentira ameaça virar amor.

The Witcher: Sereias das Profundezas — 6,1

Uma investigação sobre ataques misteriosos leva um caçador de monstros a um conflito milenar entre humanos e criaturas do mar. A paz entre reinos depende de uma escolha impossível.

A Garota Mais Linda do Mundo — 6,1

Um herdeiro cria um reality para encontrar uma esposa e garantir a herança do pai. A produtora do programa, crítica à proposta, acaba se envolvendo em algo bem mais profundo que um show de TV.

La Dolce Villa — 6,0

Disposto a impedir que a filha gaste sua herança na restauração de uma antiga vila italiana, um homem viaja à Toscana e se surpreende com tudo que o lugar — e a vida — ainda têm a oferecer.

O Caminho Errado — 6,0

Uma mulher em crise existencial busca apoio no irmão e acaba entrando para uma maratona de esqui. A preparação física se transforma num percurso emocional profundo para ambos.

Contra-Ataque — 6,0

Uma equipe de elite do exército é enviada a uma missão sob pretexto falso e cai numa emboscada mortal. Presos entre criminosos e traições, os soldados precisam ultrapassar todos os limites para sobreviver.

Revelações — 6,0

Um pastor e uma detetive recebem visões sobrenaturais relacionadas a tragédias pessoais. Em busca da verdade, enfrentam suas culpas mais profundas num confronto entre fé, obsessão e redenção.

Ad Vitam — 5,9

Ao tentar salvar sua esposa grávida de um sequestro, um ex-agente é forçado a reviver traumas do passado. A corrida contra o tempo o leva a um esquema político explosivo e a uma conspiração que pode custar tudo.

De Volta à Ação — 5,9

Após anos longe do perigo, um casal é obrigado a retornar ao mundo da espionagem ao ter suas identidades vazadas. A missão reacende antigas habilidades e segredos que jamais foram esquecidos.

O Melhor do Mundo — 5,9



Após descobrir que o filho que criou não é biológico, um produtor tenta reconquistar o menino e ser o pai que nunca foi. A jornada revela um amor real, acima de laços de sangue.

The Electric State — 5,9

Em um mundo retrofuturista, uma jovem parte em busca do irmão desaparecido guiada por um robô estranho. A viagem revela verdades escondidas em um cenário desolador e repleto de perigos.

Frozen Hot Boys — 5,8



Adolescentes tailandeses de um reformatório disputam um campeonato de esculturas de neve no Japão. Liderados por um delinquente e um professor suspeito, buscam redenção no gelo.

Invasão de Lua de Mel — 5,5

Abandonado no altar, um homem decide viajar mesmo assim — com a mãe como acompanhante. No paraíso, os dois se envolvem em situações absurdas, inclusive fingindo ser um casal para aproveitar os luxos.

Bastion 36 — 5,5

Após a morte de colegas, um policial mergulha em uma investigação que revela uma guerra interna nas forças de segurança. Sozinho, ele enfrenta um sistema corrompido até a raiz.

Demon City — 5,4

Após anos preso injustamente por um crime brutal, um homem volta à sua cidade com sede de vingança. A jornada de acerto de contas o leva a enfrentar fantasmas do passado — e os demônios do presente.

Plankton: O Filme — 5,3

Ao perceber que foi deixado de lado pelos planos de dominação da própria namorada, um vilão se alia aos antigos inimigos para impedi-la. Uma aventura subaquática cheia de caos e redenção.

Os Altos e Baixos do Amor — 5,2

Um casamento íntimo em uma ilha paradisíaca vira confusão total com a chegada inesperada da família. A tensão transforma o dia especial em um caos afetivo que desafia a força do relacionamento.

Pequena Sibéria — 5,1

Após um meteorito cair sobre um carro, um pastor tenta proteger a pedra rara enquanto enfrenta uma crise pessoal. A notícia de que será pai reacende um segredo que pode abalar sua fé.

Alpinistas Sociais — 5,0

Dois jovens endividados assumem falsas identidades para viver entre os ricos e reformar um imóvel. Mas a mentira ameaça desmoronar quando sentimentos verdadeiros entram em cena.

Desafios — 5,0

As vidas de um atleta, um cientista e uma professora se entrelaçam durante um jogo decisivo de críquete. Cada um carrega um dilema que precisa ser resolvido antes do apito final.

Meio Grávida — 4,9

Por inveja, uma mulher finge estar grávida e mergulha em uma série de mentiras hilárias. O que era brincadeira vira confusão total quando ela se apaixona no meio da farsa.

Umjolo: Entre Dois Amores — 4,8

Uma jovem noiva se vê dividida entre o noivo perfeito para a família e um músico com quem vive uma conexão imediata. O dilema entre paixão e dever toma conta de sua vida.

Morte Antes do Casamento — 4,8

A morte inesperada de um importante morador desencadeia uma guerra por poder numa pequena cidade, enquanto uma jovem tenta apresentar seu noivo à família. Tradições e tensões se misturam em meio ao caos.

DJ à Paisana — 4,8

Um DJ em decadência recebe uma chance de recomeçar quando é recrutado para se infiltrar numa quadrilha. Entre batidas eletrônicas e perigos reais, a busca por redenção vira uma missão nacional.

Umjolo: O Amor Não Tem Cura — 4,7

Após perder o título de miss por denunciar um escândalo, uma mulher decide escrever sua autobiografia com a ajuda de uma ghostwriter. No processo, surge um vínculo inesperado entre as duas.

Corações Prometidos — 4,5

Obrigada a aceitar um casamento arranjado para salvar a família, uma jovem médica enfrenta uma escolha impossível entre o dever e o amor de infância. Tradições e sentimentos entram em conflito.

Delicious — 4,4

Durante férias perfeitas, uma família rica atropela uma jovem e decide acolhê-la. O gesto aparentemente altruísta revela desejos obscuros — mas ela também tem seus próprios planos.

Namorado Contratado — 3,1

Para manter uma mentira diante das amigas, uma jovem rica contrata um desconhecido para fingir ser seu namorado. Entre encenações e risos, o plano começa a esbarrar em sentimentos reais.