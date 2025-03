A série mais impactante de 2025 chegou à Netflix — e você não vai conseguir parar de assistir!

A minissérie “Adolescência”, da Netflix, estreou como um dos dramas mais impactantes dos últimos anos, equilibrando atuações memoráveis, um roteiro visceral e uma direção que transporta o espectador para uma atmosfera de realismo implacável. No epicentro dessa tempestade narrativa está Owen Cooper, um jovem ator de Manchester que, em sua estreia, entrega uma performance digna de veteranos. Aos 15 anos, Cooper encarna Jamie Miller, um adolescente envolvido em um crime brutal, capturando com exatidão a vulnerabilidade e a complexidade psicológica de seu personagem. Sua presença na tela é esmagadora, dominando sequências longas e intensas com uma naturalidade rara para um novato.

O elenco, no entanto, não se sustenta apenas na performance magnética de Cooper. Stephen Graham, conhecido por sua versatilidade, interpreta o pai de Jamie em uma atuação de intensidade crescente, expressando com maestria a angústia e a impotência de um homem que vê sua família desmoronar. Desde os primeiros minutos, a narrativa envolve o espectador, e a direção de fotografia, ao abdicar de filtros estilizados e optar por uma estética documental, reforça a sensação de realismo cru, como se cada cena fosse extraída da vida cotidiana.

A investigação policial, conduzida pelos personagens Bascombe (Ashley Walters) e Misha Frank (Faye Marsay), acrescenta camadas de tensão à história, embora pudesse ter sido mais aprofundada. Um episódio adicional permitiria explorar a busca pela arma do crime e outros elementos que permanecem nas entrelinhas. Ainda assim, a força da série está na sua abordagem autêntica e sem concessões, expondo a dura realidade de pais que são obrigados a confrontar verdades insuportáveis sobre seus filhos. Não há fáceis absolvições nem sentimentalismos artificiais; apenas a brutalidade dos fatos e o impacto emocional que eles provocam.

A cereja do bolo em “Adolescência” é sua capacidade de capturar com precisão a fragilidade da juventude diante de um mundo que, muitas vezes, a reduz a rótulos inescapáveis. Owen Cooper, em sua estreia, se torna a peça-chave dessa equação, entregando uma atuação que remete a talentos precoces como Tye Sheridan em “Amor Bandido”. A minissérie não apenas apresenta um novo nome promissor para a dramaturgia britânica, mas também reafirma a força do gênero ao oferecer uma narrativa que transcende o entretenimento e se fixa na memória do espectador como um retrato intenso e inesquecível da experiência humana.