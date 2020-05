15 séries obrigatórias para assistir durante a vida, disponíveis na Netflix

As séries se tornaram um fenômeno nas últimas décadas e as TVs e streamings têm produzido mais do que nunca. Centenas de séries são lançadas todos os anos, mas nem todas conseguem conquistar o público. Dentre as consideradas as melhores de todos os tempos, a Bula reuniu 15 que estão disponíveis na Netflix. A seleção abrange produções de diferentes épocas, que marcaram a história da televisão. “The Crown” (2016), de Peter Morgan e Stephen Daldry; “Black Mirror” (2011), de Charlie Brooker; e “Arrested Development” (2003), de Mitchell Hurwitz; são algumas das escolhidas. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Twin Peaks: The Return (2017), David Lynch A série dá sequência à história iniciada em “Twin Peaks”, lançada em 1991, que acompanhava a jornada do agente Dale Cooper para desvendar um brutal assassinato em uma pacata cidade interiorana. Neste retorno, Cooper está preso no Black Lodge, uma realidade paralela, e finalmente encontra uma forma de voltar ao mundo real. Enquanto isso, o delegado Hawk tenta solucionar os novos mistérios que surgem na cidade.

The Crown (2016), Peter Morgan e Stephen Daldry Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ela assume a coroa com apenas 25 anos e precisa aprender a equilibrar o tempo entre as obrigações oficiais e sua família. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais.

Better Call Saul (2015), Vince Gilligan e Peter Gould A série se passa seis anos antes de Saul Goodman conhecer Walter White, o protagonista da série “Breaking Bad”. Em “Better Call Saul”, ele ainda é Jimmy McGill, um advogado de pequenas causas com problemas na vida financeira. Durante os episódios, o espectador acompanha a transformação de Jimmy em Saul Goodman, o defensor e cúmplice do traficante de metanfetamina Walter White.

Fargo (2014), Noah Hawley Em 2006, o assassino de aluguel Lorne Malvo chega à pequena cidade de Bemidji, no Minnesota. Ele se aproxima do corretor de seguros Lester Nygaard e os dois cometem um assassinato juntos. Em represália a esse crime, muitos outros começam a ocorrer na cidade. Enquanto isso, a deputada Molly Solverson e o policial Gus Grimly tentam descobrir qual a ligação entre os atos de violência e quem está por trás deles.

House of Cards (2013), Beau Willimon “House of Cards” narra as tramas de Francis e Clair Underwood, que almejam um alto cargo político em Washington. Após uma série de denúncias de assédio sexual contra o ator-protagonista Kevin Spacey, que interpreta Francis, Clair se torna a personagem central na continuidade da série. A série foi baseada no romance homônimo de Michael Dobbs.

Orange Is The New Black (2013), Jenji Kohan A série é baseada no livro homônimo, escrito por Piper Kerman, que permaneceu um ano em uma prisão federal dos Estados Unidos. Assim como na obra, a trama acompanha uma mulher de classe média alta que é condenada por transportar uma mala de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Na prisão, ela conhece uma nova realidade e reencontra sua ex-namorada, Alex Vause.

Black Mirror (2011), Charlie Brooker Ambientada em um futuro próximo, a série aborda temas satíricos e obscuros que examinam a sociedade moderna e sua relação com as novas tecnologias. Cada episódio conta uma história diferente e surrealista, mas todos falam sobre as consequências do uso indiscriminado de aparelhos tecnológicos e das redes sociais.

Shameless (2011), Paul Abbott e John Wells Um homem alcoólatra, que é pai de seis filhos, se afoga no vício. Como ele passa a maior parte do tempo em bares, as crianças, lideradas por Fiona, a filha mais velha, tentam cuidar da casa sozinhas. Enquanto passam por diferentes fases da vida sem o apoio do pai, eles roubam para sobreviver e encontram muitas dificuldades, mas não desistem de permanecer unidos.

Sherlock (2010), Steven Moffat e Mark Gatiss Após retornar do serviço militar no Afeganistão, o médico John Watson precisa de um lugar para ficar em Londres. Ele vai morar com o detetive Sherlock Holmes, de quem acaba se tornando amigo. Juntos, os dois auxiliam a polícia de Londres na resolução de assassinatos e outros crimes brutais. Eles também contam com a ajuda da patologista Molly Hooper.

The Walking Dead (2010), Frank Darabont, Glen Mazzara e Scott M. Gimple A série acompanha um pequeno grupo de pessoas que sobreviveu a um apocalipse zumbi. Elas caminham juntas em busca de um local seguro, longe dos zumbis, que devoram pessoas e possuem uma mordida infecciosa para os seres humanos. O grupo é liderado por Rick Grimes, que ocupava o posto de vice-xerife em uma pequena cidade antes do apocalipse.

Breaking Bad (2008), Vince Gilligan, Michelle MacLaren e outros “Breaking Bad” narra a história de Walter White, um químico brilhante, mas insatisfeito com a carreira de professor de ensino médio. Ao descobrir que tem câncer no pulmão, White decide fabricar metanfetamina para pagar suas despesas hospitalares e deixar uma herança para a sua esposa, que está grávida, e para seu filho, que possui paralisa cerebral.

Mad Men (2007), Matthew Weiner A série se passa em Nova York, na década de 1960, na agência de publicidade Sterling Cooper. Don Draper, o diretor de criação da agência, é um dos mais talentosos publicitários da cidade. Em meio a um período de grande movimentação política e social, ele atrai grandes clientes para a empresa. Adorado pelas mulheres e invejado por seus funcionários, Draper esconde um importante segredo sobre seu passado.

Arrested Development (2003), Mitchell Hurwitz A série acompanha a rotina da família Bluth, que vira de cabeça para baixo quando o patriarca, George, é preso por forjar as contabilidades de sua empresa. Michael, que é o filho mais sensato de George, fica responsável por reerguer os negócios da família. Ao mesmo tempo, ele tenta criar o próprio filho e resolver os problemas da mãe alcoólatra e de seus irmãos inconsequentes.

Friends (1994), David Crane e Marta Kauffman “Friends” retrata a vida de seis jovens amigos que lutam para progredir em Nova York, durante os anos 1990. Rachel é a garota mimada que deixa o noivo no altar para viver com Monica, uma amiga dos tempos de escola sistemática e apaixonada por culinária. Ross é um paleontólogo que foi abandonado pela esposa, Joey é um ator iniciante e o sarcástico, Chandler esconde sua profissão de todos. O grupo se completa com Phoebe, uma massagista excêntrica e vegetariana.