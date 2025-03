Um dos romances mais belos da literatura do século 20 em filme lindíssimo na Netflix

“Desejo e Reparação”, dirigido por Joe Wright, é uma adaptação que não apenas traduz, mas enriquece, o dilema da culpa e a busca pela redenção — dois dos temas centrais tanto no romance de Ian McEwan quanto na transposição para o cinema. A trama se inicia com um erro devastador, cometido por Briony Tallis, uma jovem de imaginação fervorosa e visão turvada, que, por meio de uma interpretação errônea, destrói a vida de dois seres que lhe são profundamente caros.

O enredo, que se inicia com o estio abafado de um verão inglês e a leveza de uma peça de teatro feita por Briony, se transforma numa reflexão pesada sobre as consequências das ações humanas e a implacabilidade da busca por perdão. O que começa como uma tentativa de expressar uma realidade não compreendida por ela mesma se transforma em uma mentira imortalizada, marcada para sempre pelas vidas das pessoas que ela afeta. A tensão psicológica, que reverbera com uma trilha sonora angustiante e uma cinematografia envolvente, provoca uma reflexão intensa sobre a fragilidade das relações humanas e a natureza irreparável da reparação.

A adaptação de Wright é notável. Não se limita a ser uma transcrição do livro, mas capta a essência da obra literária, dispensando detalhes periféricos para se concentrar nas profundidades emocionais do romance. A narrativa, dividida entre os dias de juventude de Briony e o cenário árido da Segunda Guerra Mundial, preserva a tensão psicológica do livro. Wright faz uso de uma estrutura que explora diferentes pontos de vista, destacando que a verdade é uma construção frágil, subjetiva e, muitas vezes, inacessível. Embora não seja uma inovação narrativa, a forma como o diretor manipula essa abordagem torna a revelação final de cada evento profundamente impactante, mostrando a distorção da percepção de Briony até que a realidade se torne irreversível.

A interpretação do elenco é uma das maiores forças do filme. Saoirse Ronan, como a jovem Briony, traz à tona toda a complexidade emocional de sua personagem, indo da inocência inicial à culpa esmagadora. Sua atuação é marcada pela delicadeza de uma curiosidade infantil que cede lugar ao arrependimento. Keira Knightley, no papel de Cecilia, transmite uma dignidade silenciosa, mantendo-se fiel ao amor por Robbie, interpretado por James McAvoy, que, sem dúvida, se torna o coração do filme. McAvoy, com sua postura calma e expressividade comedida, transforma Robbie em uma figura que vai além do estereótipo do herói de guerra, tornando-o um personagem multifacetado, marcado pela perda, pela esperança e pela resistência.

Em termos técnicos, “Desejo e Reparação” tem uma refinada estética visual e pela força de sua narrativa. A fotografia de Seamus McGarvey é primorosa na manipulação das cores e da luz, criando um contraste vívido entre os idílicos campos britânicos e a crueza dos horrores da guerra. A primeira parte do filme, repleta de cores vibrantes e um cenário quase de fantasia, reflete o mundo idealizado de Briony, enquanto a segunda, mergulhada em tons frios e áridos, reflete a queda desse mundo. A trilha sonora de Dario Marianelli, especialmente o som repetitivo e inquietante das teclas de uma máquina de escrever, não apenas intensifica a atmosfera de tensão, mas também se torna um símbolo da escrita do destino — um destino que, uma vez posto em marcha, se torna irreversível e imutável.

Entretanto, “Desejo e Reparação” não é apenas uma adaptação visualmente estonteante ou uma boa transcrição do romance de McEwan. Ele vai além, ao aprofundar a reflexão sobre as limitações do perdão e a frágil natureza humana. O filme revela que, frequentemente, as feridas abertas por nossos próprios erros são incapazes de ser completamente cicatrizadas, e o verdadeiro arrependimento não está na busca incessante pela redenção pessoal, mas no reconhecimento de que nossas escolhas afetam irrevogavelmente a vida dos outros. Nos ensina que, embora a tentativa de reparação seja válida, os danos causados podem ser mais duradouros do que qualquer tentativa de remendar, e que mesmo aqueles que aparentam ter sucesso ou equilíbrio em suas vidas carregam feridas invisíveis, consequência de escolhas feitas em tempos passados.